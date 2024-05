El Valencia CF se despide de Mestalla con derrota (1-3)

El Girona aseguró este domingo la tercera plaza gracias al triunfo conseguido a costa del Valencia CF (1-3) con goles de Sávio, Dovbyk y Yarek, este en propia puerta, una ventaja que recortó Pepelu de penalti en un Mestalla enrarecido que sumó su peor cifra de asistencia de la temporada por la manifestación contra el máximo accionista Peter Lim, una protesta que se quedó lejos de vaciar el recinto, como pretendía.



Con miles de valencianistas congregados en la Avenida de Suecia desde una hora antes de que rodara el balón organizados por la asociación Libertad VCF para manifestarse en contra de la gestión de Lim, el partido comenzó con un Mestalla en el que se veían asientos vacíos, incluso la Grada de Animación casi al completo, pero lejos de la imagen vivida hace dos años en la que sí se logró vaciar el feudo valencianista.





El Valencia, sin nada en juego después de encadenar su peor racha en liga justo cuando se jugaba entrar en la Liga Conferencia, saltó con Alberto Marí como titular para acompañar a un Hugo Duro ya recuperado de sus problemas en el aductor mientras que el Girona salió con todo para hacerse matemáticamente con la tercera plaza con un Dovbyk en busca del ‘pichichi’. Mientras que desde fuera se escuchaba nítidamente el cántico de “Peter vete ya” y pitidos, dentro imperaba el silencio y la concentración de dos equipos que, posiblemente, y con matices entre ambos, sean la revelación de la temporada, en el caso del catalán, sin duda.



El Girona avisó en los primeros compases con un tiro desde el círculo central de David López que no entró por poco en la portería de Mamardashvili, que se quedó colgado del larguero, y con un zurdazo de Tsygankov que se estrelló en el palo mientras que el Valencia, que apenas tenía el balón, sufría. El equipo de Rubén Baraja se revolvía por la banda derecha de Diego López, pero su centro fue atrapado sin problemas por Gazzaniga y cuando cedió el balón a Hugo Duro fue David López quien se interpuso. Canós también lo intentaba desde la otra banda, pero el guardameta del Girona estuvo seguro.



Aunque Mosquera estaba imperial y vigilaba con maestría a Dovbyk, que falló una ocasión clara con la portería vacía, el central no pudo evitar el gol de Sávio, que remató solo (m.32). Inmediatamente, el Valencia reaccionó por medio de Canós, que estrelló el cuero en la madera. Mamardashvili sostuvo al Valencia en los últimos minutos con dos paradas magníficas para mantener el 0-1. Tras el descanso, Baraja introdujo a Peter Federico y Thierry, que se combinaron con una pared que acabó con un centro a Alberto Marí, pero el cabezazo del joven delantero se fue por muy poco. Más allá de esa ocasión, el equipo de Míchel controlaba a la perfección la situación. Y Dovbyk esta vez no falló.



El delantero ucraniano materializó una gran jugada de Iván Martín para poner el 0-2 (m.58) y sumar un gol más a esa carrera por el máximo goleador en la que el jugador del Villarreal Alexander Sorloth le ha adelantado este domingo con sus cuatro goles al Real Madrid. Pero al Valencia todavía le quedaba sufrimiento. Yaremchuk falló una ocasión clara y en la siguiente jugada Yarek intentó rechazar un centro de Tsygankov que acabó metiéndose en propia puerta (m.67) para que el tercero subiera al marcador.



Con el 0-3, la gente comenzó a abandonar Mestalla mientras que los manifestantes gritaban “Peter, vete ya” desde fuera del estadio, un cántico que esta vez claramente repitieron aquellos que estaban dentro. Pese al ambiente hostil, el Valencia siguió intentándolo sin un Gayà que acababa de superar una lesión y que tan solo duró diez minutos en el terreno de juego. Marcó de penalti con Pepelu (m.84) para cerrar el último partido en casa con un 1-3 que no fue más abultado gracias a una gran estirada de Mamardashvili en el 93 tras un tiro de falta de Aleix García.



- Ficha técnica:



1 – Valencia: Mamardashvili; Foulquier (Thierry, m.46), Mosquera, Cenk (Gayà, m.61 por Almeida m.72), Yarek; Diego López, Pepelu, Javi Guerra, Sergi Canós; Hugo Duro (Peter Federico, m.46) y Alberto Marí (Yaremchuk, m.61).



3 – Girona: Gazzaniga; Arnau, Èric (Juanpe Rl, m.68), David López, Blind; Herrera (Valery, m.74), Aleix García; Tsygankov (Portu, m.68), Iván Martín, Sávio (Jastin, m.74); y Dovbyk (Stuani, m.79)



Goles: 0-1, m.32: Sávio. 0-2, m.58: Dovbyk. 0-3, m.67: Yarek (pp). 1-3, m.84: Pepelu (p)



Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear). Amonestó a Foulquier y Thierry por parte de los locales.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima séptima jornada disputado en Mestalla ante 36.138 personas. Fuera se congregaron miles de personas que no entraron al estadio.