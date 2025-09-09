COPE
La pregunta que se hace Manolo Lama tras saber que el Barça no jugará en el Camp Nou: "Lo que quieran"

Finalmente Montjuic será la sede en la que el FC Barcelona y Valencia CF disputen la jornada 4 de liga. 

Manolo Lama Camp Nou


Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura

El FC Barcelona no ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona para poder disputar la jornada 4 de liga en el Camp Nou y finalmente el Estadi Johan Cruyff será la sede de ese encuentro ante el Valencia CF. 

El equipo de Hansi Flick llegó a anunciar que disputaría el trofeo Joan Gamper frente al Como en el Camp Nou, algo que finalmente no llegó a producirse, por lo que el regreso parece hacerse casi interminable. La última vez que el Barça jugó como local en el Camp Nou fue en la temporada 2022-2023. 

El Barça quiere jugar en el Camp Nou el 14 de septiembre contra el Valencia

Vista área del Camp Nou durante las reformas

El Estadi Johan Cruyff cuenta con un aforo de 6.000 personas, 2.000 personas menos del mínimo requerido por La Liga para albergar un partido de Primera División. Lo que genera una nueva polémica. 

Estadio Johan Cruyff

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Estadio Johan Cruyff

La pregunta de Manolo Lama

El periodista enumera las veces en las que el conjunto azulgrana se ha visto, presuntamente, beneficiado: " Pau Víctor, Dani Olmo, las palancas, Negreira, lo que quieran".  Y lanza la siguiente pregunta: "¿Juega el Barça con normas distintas al resto?"

