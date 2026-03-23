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Los precios de las entradas para el España-Serbia en Villarreal cuestan entre 20 y 50 euros pero hay rebajas
La venta de entradas será únicamente online. Si la entrada se compra este lunes o el martes sale más barata
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Las entradas para el encuentro amistoso que la selección española de fútbol disputará este viernes ante Serbia en el estadio de La Cerámica de Vila-real se han puesto a la venta este lunes por la tarde con precios que oscilan entre los 20 y los 50 euros.
La venta de las localidades será únicamente online y la gestionará íntegramente la RFEF. En esta ocasión, los abonados del Villarreal no tienen preferencia para comprar entradas.
Entre este lunes y el martes se aplicarán precios populares, que oscilarán entre 12 y 30 euros. A partir del miércoles, las entradas aumentarán un 20 por ciento su valor.
Los precios por zona serán los siguientes: tribuna preferencia central, 50 euros; tribuna preferencia lateral, 45 euros; tribuna preferencia esquina, 35 euros; fondo norte, 20 euros, y fondo sur, 20 euros.
La RFEF ha establecido además una promoción de venta anticipada para todas las entradas de preferencia y goles.
Los compradores disfrutarán de un 40 por ciento de descuento sobre el precio de la entrada si la adquieren hasta el 24 de marzo, y del 20 por ciento de descuento si la compra se realiza entre el 25 y el 26 de marzo.