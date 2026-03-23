COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

FÚTBOL | SELECCIÓN

Los precios de las entradas para el España-Serbia en Villarreal cuestan entre 20 y 50 euros pero hay rebajas

La venta de entradas será únicamente online. Si la entrada se compra este lunes o el martes sale más barata

Cartel del partido entre España y Serbia en el Estadio de La Cerámica

SeFutbol

Cartel del partido entre España y Serbia en el Estadio de La Cerámica

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

Las entradas para el encuentro amistoso que la selección española de fútbol disputará este viernes ante Serbia en el estadio de La Cerámica de Vila-real se han puesto a la venta este lunes por la tarde con precios que oscilan entre los 20 y los 50 euros.

La venta de las localidades será únicamente online y la gestionará íntegramente la RFEF. En esta ocasión, los abonados del Villarreal no tienen preferencia para comprar entradas.

Entre este lunes y el martes se aplicarán precios populares, que oscilarán entre 12 y 30 euros. A partir del miércoles, las entradas aumentarán un 20 por ciento su valor.

Los precios por zona serán los siguientes: tribuna preferencia central, 50 euros; tribuna preferencia lateral, 45 euros; tribuna preferencia esquina, 35 euros; fondo norte, 20 euros, y fondo sur, 20 euros.

La RFEF ha establecido además una promoción de venta anticipada para todas las entradas de preferencia y goles.

Los compradores disfrutarán de un 40 por ciento de descuento sobre el precio de la entrada si la adquieren hasta el 24 de marzo, y del 20 por ciento de descuento si la compra se realiza entre el 25 y el 26 de marzo.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking