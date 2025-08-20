COPE
La rodilla de Havertz cambia los planes del Arsenal

Los gunners podrían tener que fichar un delantero si la lesión de rodilla del alemán es más grave de lo esperado y eso que han firmado a Gyökeres y Madueke este verano.

Kai Havertz, delantero del Arsenal, ha sufrido una lesión en la rodilla que puede obligar a los de Mikel Arteta a buscar opciones en las dos últimas semanas de mercado. El alemán, que jugó los últimos veinte minutos en la victoria por 0-1 contra el Manchester United en Old Trafford, no participó este miércoles en la sesión abierta al público realizada en el Emirates Stadium.

Según las primeras exploraciones a las que han tenido acceso los medios ingleses, Havertz sufre una lesión de rodilla, pero el club está esperando a que la lesión se asiente para estimar el tiempo de recuperación y los procedimientos a llevar a cabo.

Havertz ya se perdió una gran parte de la temporada pasada por un problema en los isquiotibiales, lo que, unido a la lesión de rodilla de Gabriel Jesús, obligó al Arsenal a jugar con Mikel Merino como referencia en punta de ataque. Para esta temporada, Arteta se ha reforzado con el sueco Viktor Gyökeres y está a la espera de que Gabriel Jesús vuelva a estar disponible.

Mientras que Raheem Sterling, que estuvo cedido la temporada pasada, ha vuelto al Chelsea, los 'Gunners' trabajan en la renovación de Leandro Trossard y pueden acudir al mercado para reemplazar a Havertz si la lesión del germano fuera más grave de lo deseado.

