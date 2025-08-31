Lo que piensa Pedro Martín sobre el penalti a Lamine Yamal en el Rayo-Barça: "Es lo que le faltaba"

El Rayo Vallecano y el Barcelona cerraron la 3ª jornada con un encuentro que comenzó a las 21:30h

PREVIA TENSA EN EL RAYO

Las horas previas al encuentro estuvieron marcadas por la decisión de los Bukaneros de realizar una huelga de animación durante el choque ante el Barça.

El presidente del Rayo, Martín Presa, cargó duramente contra ese colectivo rayista: “No lo vamos a tolerar. Los valores que dicen que son de Vallecas son los contrarios a los que defienden estos señores. Son contrarios al club. Hay que decirlo claro y alto. Hablan de barrio obrero y que yo sepa un obrero se rompe el lomo a trabajar"

Rayo Vallecano / Cordon Press Imagen de Vallecas

"Analiza lo que dice la canción: ‘sin estudiar ni trabajar con la botella de ron y en cada puerto tengo una mujer’. Lo que dicen a la gente es que sean unos borregos, unos vagos, unos alcohólicos y que no respeten a la mujer. Esos valores son opuestos a los de Vallecas. Nosotros a los niños les decimos que estudien, trabajen, sean buenos hijos, buenos esposos", subrayó.

CAMBIOS EN EL ONCE

Las suplencias de Pau Cubarsí y del uruguayo Ronald Araujo abrieron la puerta de la titularidad al danés Andreas Christensen y al francés Jules Koundé en el Barcelona

Hansi Flick también apuesta en su once como referencia ofensiva por Ferran Torres, una decisión que vuelve a mantener en el banquillo al polaco Robert Lewandowski.

El Barça salió con Joan García; Koundé, Eric García, Christensen, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

SEGUIR AL REAL MADRID Y ATHLETIC

En esta jornada, Real Madrid y Athletic consiguieron ambas victorias frente al Mallorca y Betis respectivamente para sumar pleno de victorias en las tres jornadas que llevamos de Liga,

El Villarreal, que también consiguió la victoria en las dos primeras jornadas, empató en Vigo tras un gol de Borja Iglesias en el descuento.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles ante el Mallorca

polémica

El Barça se adelantó desde el punto de penalti tras una acción polémica de Chavarría sobre Lamine Yamal.

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, explicó que para él no era penalti: "Se cruza, pero no hay nada"

Imagen trasera de la acción de Chavarría con Lamine Yamal

"Si no se despita porque no funciona el VAR...es lo que le faltaba al fin de semana", añadió.