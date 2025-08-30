González Fuertes, que estaba previsto que estuviera en el Real Madrid-Mallorca, sufre un 'neverazo' instantáneo tras su fallo en el Alavés-Atlético

Este sábado se vio uno de los errores más importantes en lo que llevamos del campeonato de liga. Fue en el partido del Atlético de Madrid donde González Fuertes no vio el gol en fuera de juego que metió Giuliano Simeone. Unas horas más tarde del duelo en Vitoria, el colegiado había sido asignado para estar en la sala VAR para el partido que disputaban el Real Madrid y el Mallorca. Sin embargo, el CTA decidió prescindir de sus servicios por no anular el tanto del delantero argentino en Mendizorroza.

Sobre esta decisión del Comité, Paco González habló en Tiempo de Juego. "Una noticia arbitral muy sorprendente. Se han cargado a González Fuertes porque se ha zampado el gol de Giuliano Simeone en el Alavés - Atlético de Madrid. Para el partido del Madrid estaba designado como asistente de VAR, osea, como segundo del VAR. Ha sido un neverazo instantáneo", expresó Paco.

Para terminar, Mateu Lahoz, comentarista arbitral, comentó lo siguiente: "Si tú ves las imágenes de la sala VAR, González Fuertes no está ahí ya que en su lugar está Melero López".