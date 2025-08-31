Durísima rajada de Martín Presa contra los Bukaneros: "Borregos, vagos, cobardes, extorsionadores... "

Tras el duro comunicado de los Bukaneros y de algunas peñas del Rayo Vallecano en el que se quejaron del "abandono de nuestro club y nuestro estadio" y también aseguraron que dicen "basta a la mierda en los accesos, a las cagadas de palomas en los asientos, a los focos que hay colgando por los pasillos, a la mil situaciones que resumen en una sola: la auténtica degradación que vive cada jornada nuestro Estadio y que solo retrata a su responsable directo y su relación persona con la higiene".

Ahora, Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano les ha respondido en la comida de directivas en su club y el FC Barcelona: "Me han llamado varias peñas que están sufriendo la extorsión de ese grupo ilegalizado, que han amenazado al club, que están ahora mismo intentando hacer una extorsión al club. Es como si entra alguien en tu casa y para conseguir que alguien abra la la caja fuerte, pues amenaza con algo que quieres, voy a hacer una barbaridad a una hija tuya o algo, cualquier barbaridad".

"Es una extorsión en la cual piden un botín y nosotros con ese grupo que está ilegalizado, en el cual hemos recibido ya una situación acoso que por situación del mercado estamos planteando estamos planteando una demanda penal", continuó diciendo.

Además, aseguró que "no admitimos amenazas, extorsiones ni chantajes de nadie. Quien quiera que vaya al campo y anime y quien quiera que no anime. El presidente de la peña discapacitado se puso en contacto conmigo. El otro día le vandalizaron los baños a unos discapacitados. Son unos cobardes, pero con todas las letras en mayúscula cobardes. Esta mañana me ha llamado el presidente de otra peña que por miedo no voy a decir su nombre, pero que también ha sido coaccionado y extorsionado para no animar".

"Estamos hablando de gente con prácticas mafiosas que no se puede tolerar en el mundo de fútbol. Los valores que quieren, que dicen que son los valores de Vallecas, son todo lo contrario a lo que defienden estos señores. Barrio obrero, un obrero, que yo sepa, se rompe el lomo a trabajar y esos cantan una canción que dice 'sin estudiar, sin trabajar, con la botella de ron en cada puerto tengo una mujer'. Son unos unos borregos, no trabajan. Son unos vagos. Llevan una botella, son unos alcohólicos y son unos tíos que no respetan a sus parejas, que no respetan a la mujer. Esos son los valores opuestos a lo que defiende el Rayo", terminó diciendo.