Lo que piensa un histórico luchador de la UFC sobre Ilia Topuria: "No creo que pueda ocupar el papel de Conor McGregor"

Ilia Topuria, número uno del ranking libra por libra y campeón de peso ligero de la UFC, ha demostrado estar en la cima del deporte tras noquear a tres leyendas: Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

Illia Topuria y su posible pelea contra Islam makhachev

Antes de subir al peso ligero, los fanáticos esperaban con impaciencia conocer al próximo rival de “El Matador”. La opción más deseada por el público era un combate contra Islam Makhachev, una pelea que habría sido histórica por el altísimo nivel de ambos luchadores: Topuria con un impecable récord invicto de 17-0, e Islam con una marca de 27-1.

la respuestas de los contendiente en el peso ligero

Sin embargo, tras confirmarse que Makhachev subiría a la división de peso wélter para disputar ese cinturón, Ilia no tardó en acusarlo de evitar la pelea: “La única razón por la que no quiere pelear conmigo es porque sabe que voy a ganarle”, declaró. A raíz de esto, varios luchadores salieron en defensa del ruso, asegurando que Topuria no tendría ninguna posibilidad. Uno de ellos fue Arman Tsarukyan, actual número uno del ranking de peso ligero, quien afirmó que "Islam está en otro nivel" y que no se puede comparar con Ilia.

las declaraciones de khabib nurmagomedov

La sorpresa llegó cuando Khabib Nurmagomedov, leyenda invicta (29-0) y entrenador de Islam, se pronunció sobre la posible rivalidad entre Topuria y su pupilo. En una reciente entrevista, Khabib descartó cualquier comparación con su histórica pelea contra Conor McGregor: “No creo que Ilia Topuria pueda ocupar el papel de Conor McGregor en una rivalidad. Es un buen tipo. Está tratando de hacerse un nombre”, dijo.

Khabib quiso dejar claro que la tensión vivida en su enfrentamiento con McGregor fue única y que no hay paralelismo con una posible rivalidad entre Ilia e Islam. “Todo este bombo que hay a su alrededor, simplemente no lo veo. Lo interesante de una pelea entre Topuria e Islam es el choque de estilos, tal vez los cinturones, pero no es nada parecido a lo que hubo entre Conor y yo. Además, Islam también es un buen tipo”, añadió.