Alexia Putellas guía al Barcelona a su tercera final de Copa consecutiva

Alexia Putellas celebra uno de los goles marcados por el Barcelona al Badalona en semifinales de la Copa de la Reina

La capitana Alexia Putellas, con un doblete, guió este miércoles el pase del Barcelona a su tercera final de la Copa de la Reina consecutiva tras derrotar al Badalona Women (4-1) en la vuelta de la semifinal disputada en el estadio Johan Cruyff.

El conjunto azulgrana quebró la resistencia visitante, que había dejado la eliminatoria abierta tras los primeros 90 minutos (0-0), al filo del descanso. Ya en la segunda parte sentenció su pase, donde buscará su duodécimo título el próximo 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria, en una reedición de la última final frente al Atlético de Madrid, que derrotó al Costa Adeje Tenerife (global 2-0) en la otra semifinal.

La presión recaía sobre el Barcelona, que se encontró con un Johan Cruyff algo más desangelado de lo habitual, condicionado por la coincidencia horaria con la vuelta de los octavos de final del equipo masculino, y un guión de partido idéntico al de la ida, con el Badalona que invitaba a monopolizar la posesión, pero valiente para no esconderse.

Solo Salma Paralluelo agitaba el ataque azulgrana. Primero, con un disparo tímido que blocó Carla Abdón, la apuesta de Marc Ballester bajo palos en detrimento de la heroína de la ida, María Valenzuela, y después percutiendo por línea de fondo desde su nueva posición como carrilera izquierda.

Los minutos avanzaban sin que el marcador se moviera. El control era del Barcelona, sí, pero como en la ida, falto de ese punto de precisión en el último pase que convierte el dominio gol. Y cuando logró afinar en ese último pase, Alexia Putellas llegó a definir un mano a mano, aunque la acción quedó invalidada por fuera de juego.

El Badalona defendía con criterio, sostenido en un esfuerzo físico titánico. Y cuando el partido parecía encaminarse al descanso con tablas, apareció Patri Guijarro para rescatar un balón que se perdía por la línea de fondo y servir un centro raso. Alexia Putellas, llegando desde segunda línea, donde más daño hace, no perdonó e inauguró el marcador (1-0, min.46).

Lejos de conformarse, el rey de copas salió con nuevas ideas tras el descanso. En un contraataque que no encontró rematadora, Vicky López evitó que la jugada muriera, volvió a poner el balón al área y el centro impactó en la mano de María Llompart. Desde los once metros, Alexia Putellas no perdonó y, con un disparo que quitó las telarañas a la escuadra, duplicó la ventaja (2-0, min.61).

Ese segundo tanto fue un mazazo para las visitantes, que veían alejarse su sueño copero. Pere Romeu detectó las fisuras rivales y agitó el banquillo para rematar el pase a la final. Una de las recién incorporadas, Kika Nazareth, aprovechó una buena dejada de Ewa Pajor para firmar el tercero con un buen golpeo desde la frontal (3-0, min. 67).

Aun así, el Badalona encontró el premio del gol. Lice Chamorro ganó en velocidad a Aïcha Cámara y definió cruzado ante Gemma Font (3-1, min. 80). La propia Chamorro pudo hacer el 3-2 poco después, aprovechando otro error de Cámara, pero Font le adivinó el mano a mano.

De ese posible tanto que habría metido de lleno a las visitantes en el partido, se pasó a la sentencia: Ewa Pajor no perdonó en otro mano a mano para firmar el definitivo 4-1 (min.87), que devuelve al Barcelona a la final por tercera edición consecutiva.

ficha técnica

4 - Barcelona: Font; Batlle, Torrejón, Cámara, Paralluelo (Brugts, min.64); Guijarro, López, Putellas (Schertenleib, min.72); Graham (Nazareth, min.63), Pajor (Fenger, min.88) y Pina (Serrajordi, min.64).

1 - Badalona Women: Abdón; Pinillos, González, García, Barclais (Meya Bellot, min.82); Sánchez (Chamorro, min.46), Navarro (Pedersen, min.65), Llompart, Julve; Uribe (Jankovska, min.77) y Banini (Kullashi, min.76).

Goles: 1-0, min.46: Alexia Putellas. 2-0, min.62: Alexia Putellas, de penalti. 3-0, min.67: Kika Nazareth. 3-1, min.80: Lice Chamorro. 4-1, min.87: Ewa Pajor.

Árbitra: Lorena Trujillano (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Clara Serrajordi (min.76) por parte del Barça y a Itziar Pinillos (min.43) por parte del Badalona Women.

Incidencias: Vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina disputado en el estadio Johan Cruyff ante 2.568 espectadores.