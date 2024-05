La petición de Carlos Miquel tras la disputa del GP de Miami: "Hay que cuidar el nivel de comisarios"

El piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) celebró este domingo su primera victoriaal imponerse en el Gran Premio de Miami, sexta prueba del Mundial, donde el líder Max Verstappen (Red Bull) abrió la puerta de manera inesperada, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) terminaron quinto - tras recibir una sanción - y noveno.

Sainz baja al quinto puesto por una sanción de cinco segundos

Carlos Sainz bajó un puesto y acabó quinto después de una sanción de cinco segundos recibido esta madrugada, tras la finalización de la carrera, por entender los comisarios que fue el culpable en un toque con el australiano Oscar Piastri (McLaren) en la recta final de la carrera.

Durante la prueba, Dirección de Carrera informó de que el incidente entre el madrileño y el piloto 'papaya' en la última gran recta del trazado en el giro 39 --en el que el español, que se tiró desde muy lejos, toca con la parte trasera el ala delantera izquierda del australiano--. Unas dos horas después de la finalización de la carrera, se materializó la sanción de cinco segundo sobre el tiempo final y un punto en su licencia.

"Pensábamos lo peor de la carrera, y nos hemos divertido, con adelantamientos muy al límite, y lo que es curioso es que el único que se ha llevado una sanción de los importantes ha sido Carlos Sainz", apuntaba nuestro compañero Carlos Miquel desde Miami.

"'Checo' Pérez se sale en la primera curva, casi se lleva a Sainz que tiene que hacer una maniobra evasiva, y no se sanciona, Piastri saca de pista a Sainz tocándole, y no se sanciona. Carlos adelanta duro después de ver cómo se la estaban gastando sus compañeros, y se le va un poco el coche, lo pierde un poquito y toca a Piastri. Decía la FIA que nunca se miraba la consecuencia de las acciones, y en esta ocasión lo han mirado", analizaba el experto del motor de COPE, a la vez que lamentaba que "no le ha servido de nada el esfuerzo a Sainz".

Fernando Alonso

Fernando Alonso reconoció que no se sintió "muy fino" esta semana en el Gran Premio de Miami, donde terminó noveno este domingo con "suerte" para puntuar.

"Dura (carrera), no éramos muy rápidos. Salimos con las duras intentando extender la primera parte y tuvimos la suerte del coche de seguridad, que salió en el momento adecuado y recuperamos muchas posiciones. Luego tenía los medios con más grip que Ocon", dijo en declaraciones a Dazn.

Nuestro compañero Carlos Miquel vio de la siguiente manera la carrera del asturiano: "Sale 15º y acaba 9º con un coche sin ritmo, que no ha ido en todo el fin de semana y a ver si la mejora de Imola le hacen dar el salto que necesita. El domingo, como siempre, respondió".

Coche de seguridad

Lando Norris consiguió su primera victoria al verse beneficiado por la salida de los Coches de Seguridad. Todo transcurría según lo previsto para Verstappen, que era cuarto a expensas de que tres pilotos por delante pararan y le cedieran el liderato. El australiano Oscar Piastri y Sainz acababan de entrar a ’boxes’, dejando a Norris con un liderato momentáneo, pero el estadounidense Logan Sargeant (Williams) acabó en el muro de la curva tres y todo cambió.

"Norris tuvo una suerte tremenda con el coche de seguridad, muy discutible, que salió por delante de Verstappen en vez de Norris. Son cosas que suceden, hay que cuidar el nivel de comisarios, el nivel de FIA tiene que ser mejor.

