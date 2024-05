Histórica primera victoria de Lando Norris en Miami, donde Sainz fue quinto y Alonso, noveno

El británico Lando Norris (McLaren) rebatió el dominio del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y consiguió la primera victoria de su carrera en Fórmula Uno al verse beneficiado por un coche de seguridad que le aúpo a una primera plaza que acababa de conseguir esa misma vuelta 29 y de la que ya no se deshizo en la segunda mitad de la carrera.

Increíble. Cinco segundos de sanción a @Carlossainz55 por su toque con Piastri y un punto en su carnet. Pierde una posición y ahora es quinto. Piastri y Checo se fueron de rositas por sus incidentes con el madrileño. — carlos miquel (@carlosmiquelf1) May 6, 2024

Verstappen sólo pudo ser segundo y se dejó la segunda victoria de la temporada en una carrera en la que su compañero de equipo, el mexicano ’Checo’ Pérez, acabó quinto y en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) terminó quinto después de una sanción de cinco segundo tras la carrera, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) se llevó dos puntos, quedando noveno.

Así vivimos el GP de Miami en directo

Vuelta 57/57. ¡Histórica primera victoria de Lando Norris en la Formula 1! Superó en más de siete segundos a Max Verstappen, que sigue líder del Mundial. Los Ferrari de Leclerc y Sainz entraron tercero y cuarto respecticamente, por delante del otro Red Bull, el de Sergio Pérez. Alonso, que salía 15º, terminó en novena posición.

Lando Norris celebra la victoria en Miami sobre su monoplaza. IMAGEN: F1





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Vuelta 55/57. Norris va a ser campeón, a falta de dos vueltas. Alonso está tres segundos por detrás de Russell, y parece que se quedará nuevo, puesto que Ocón no es amenaza. Sainz y Leclerc siguen cuarto y tercero respectivamente, por detrás de Max Verstappen.

Vuelta 49/57. ¡Alonso ya es noveno! Tiene a cinco segundos el octavo puesto de Russell, pero la pista está limpia y podría luchar por algo más. Norris lidera con más de cinco segundos y medio con respecto a Verstappen.

Vuelta 47/57. Los dos Ferrari ruedan con el mismo ritmo. Norris, más cerca de una victoria histórica. Alonso, por su parte, reduce distancias con Esteban Ocon, al que ya a intentado 'meter el morro' en busca del adelantamiento.

Vuelta 45/57. Norris vuela. Aventaja en más de 4.5 segundos al líder del Mundial. Sainz tiene a 3.5 segundos el podio. La vuelta rápida la marca ahora Óscar Piastri, que tuvo que entrar en su box a cambiar una pieza y es último.

Lando Norris liderando el Gran Premio de Miami de F1. EFE





Vuelta 42/57. Alonso ya ha entrado en zona de puntos y está un segundo por detrás de Sebastian Ocon.

Vuelta 40/57. Sainz logra adelantar a Piastri, tras un mano a mano de alta tensión. El público, en pie con el show que está viviendo en Miami. Piastri debe de tener algún problema tras el toque con Sainz porque va perdiendo posiciones.

Vuelta 39/57. Sigue intentándolo Carlos Sainz, que rueda a menos de medio segundo de Piastri.

Vuelta 38/57. Ojo, que Norris sigue por delante de Verstappen y ya le aventaja en casi dos segundos y medio. Sainz sigue quinto y Alonso, undécimo.

Vuelta 34/57. Intenta Carlos Sainz arrebatarle el cuarto puesto a Piastri, le adelanta, pero pierde el puesto inmediatamente tras tocarse ligeramente entre ambos. "¿Lo de Piastri es castigable? Sí", se pregunta y se responde Carlos Miquel.

Vuelta 33/57. Bandera verde, Norris lidera la carrera por delante de Verstappen, al que aventaja en cuatro décimas. Sainz, recordemos, es quinto por detrás de Piastri (4º) y Leclerc (3º). Por detrás, Alonso, 11º.

Vuelta 32/57. Diez segundos de sanción para Magnussen.

Vuelta 30/57. Para Lando Norris, aprovechando el Safety Car en el circuito por el accidente en la vuelta anterior.





Vuelta 29/57. Tragedia local: cae el coche del piloto local, Logan Sargeant, choca con Magnussen y tiene que abandonar la carrera. Mala suerte para Sainz, que entre paradas y no paradas, se queda en quinta posición. Ojo con Norris, vuelta rápida, y aún sin entrar en boxes, va por delante de Verstappen. Carlos Miquel advierte: "Ojo con Norris".

Vuelta 25/57. Carlos Sainz no para de momento porque Norris, que vuelve a llevarse la vuelta rápida, sigue 'volando' sobre la pista de Miami. Alonso, que se había quedado 14º, recupera un puesto tras adelantar a Hulkenberg, y tiene muy cerca a Russell.

Vuelta 24/57. Red Bull quería mandar parar a Verstappen porque llevaba arañado el frontal, pero han decidido que siga todo igual. Leclerc vuelve a marcar vuelta rápida. Verstappen y Leclerc paran. Piastri lidera y Sainz es segundo.

Vuelta 23/57. Verstappen se 'come' un bolardo en el sector 2 del circuito. Safety car virtual.





Vuelta 22/57. Sainz marcha tercero, por delante de Norris, que marca vuelta rápida. Leclerc, quinto. Hamilton ya es sexto.

Vuelta 18/57. Verstappen aumenta a 3.1 la ventaja con respecto a Oscar Piastri en cabeza de carrera.

Vuelta 17/57. Carlos Miquel: "No le veo ritmo a Fernando Alonso en absoluto". Alonso sigue 11º pero no termina de aprovechar las paradas del resto de pilotos. Vuelta rápida para Charles Leclerc, que sigue poniéndole las cosas imposibles a Sainz. "Norris, para mí, es el tapado de esta carrera". El británico salió quinto y es sexto en carrera.

Vuelta 13/57. Empiezan las paradas. Alonso sube hasta la posición 11, empieza a acercarse a los puntos, pero recordemos que va con una estrategia diferente, y no se espera que pare hasta mucho más tarde.

Vuelta 9/57. Verstappen se va a 2.7 de Piastri, que sigue rodando rápido. Leclerc no cede ante Carlos Sainz, ambos tiran de DRS y no hay manera de que Sainz, que se sigue pegando a su compañero, adelante. "Y no le van a dejar, eso lo saben en todas partes", comenta Carlos Miquel.

Vuelta 6/57. Piastri marca vuelta rápida. La salida de 'Checo' Pérez, bajo investigación.





Vuelta 5/57. Piastri adelanta a Leclerc. Sainz amenaza al monegasco, que va sin ritmo, pero el DRS del piloto madrileño todavía no es suficiente, tiene que ir más cerca de su compañero. Piastri es segundo; Leclerc, tercero; Sainz, cuarto.

Vuelta 3/57. Alonso pierde una plaza, ahora rueda 13º. Le adelanta Gasly, que va con neumáticos diferentes a los del asturiano, "pero su carrera es otra", señala Carlos Miquel.

Max Verstappen, al frente de la carrera en el Gran Premio de Miami de Formula 1. CORDONPRESS





Vuelta 1/57. Buena salida de Carlos Sainz, que salía segundo pero se vio adelantado por Piastri por una 'cafrada' de 'Checo' Pérez, que arriesgó mucho en la salida y casi embiste a Piastri y al español. Carlos Miquel: "Lo que ha hecho es una cafrada, pero aquí la FIA nunca sanciona". Fernando Alonso gana dos plazas. Verstappen, sin problema, al frente de la carrera. Paco González: "Verstappen solo puede tener un día malo en todo el año, y ese día es cuando necesitas ir segundo".

Salida del Gran Premio de Miami de Formula 1. EFE





22.00h. Vuelta de formación. Informa Carlos Miquel: "Para que Carlos Sainz pueda hacer algo grande, necesitaría pasar a Leclerc y, de esta forma, tener una carrera limpia". Buena temperatura, 'llenazo' en el circuito donde se espera que "pasen cosas".

21.58h. Últimos datos antes de que se enciendan los semáfonos en verde: Marc Anthony se ha encargado de interpretar el himno de Estados Unidos. Entre tanto, desfile de famososo donde ha destacado la presencia de Donald Trump, en territorio republicando y muy ovacionado. Sobre la parilla: Alonso sale con neumáticos duros, al revés que la mayoría de pilotos.

Donald Trump, espectador de lujo en el Gran Premio de Miami de F1. CORDONPRESS





Todo preparado para que se ponga en marcha el Gran Premio de Miami de F1 a partir de las 22 horas. De nuevo, el líder del Mundial, Max Verstappen, saldrá desde la pole, por delante de Charles Leclerc y el español Carlos Sainz. Fernando Alonso, que llega con un muy mal sabor de boca de la carrera al sprint celebrada ayer sábado, sale 15º en la parrilla de salida.