Carlos Sainz recibe una sanción de cinco segundos por su toque con Piastri

El piloto española de Ferrari Carlos Sainz ha sido sancionado con cinco segundos de penalización, además de un punto de penalización en su licencia, por su toque con el piloto de McLaren Óscar Piatri durante el Gran Premio de Miami celebrado este domingo.

Histórica primera victoria de Lando Norris en Miami, donde Sainz fue quinto y Alonso, noveno Lando Norris aventajó en más de siete segundos a Max Verstappen, en su primer triunfo en la Formula 1. Sainz fue sancionado tras la carrera. Alonso y su estrategia triunfaron. 06 may 2024 - 02:31

La acción ocurrió en la curva 17 durante las últimas vueltas de la carrera cuando el piloto madrileño "perdió ligeramente la parte trasera de su Ferrari e hizo contacto con el coche del australiano", como apunta la organización.

Como se recoge en la web de la Fórmula 1, esta situación "provocó que Piastri sufriera daños en su alerón delantero, lo que le obligó a hacer una parada en boxes que le hizo perder posiciones en la clasificación".

Una vez acabada la carrera, se produjo una reunión entre los comisarios de carrera junto a ambos pilotos y representantes de los equipos y se decidió que Sainz era el culpable del incidente porque "el español no alcanzó el vértice después de frenar tarde, lo que le hizo perder la parte trasera. Los comisarios afirmaron que Piastri había dado “espacio suficiente” a Sainz".

"Sin embargo, también se tuvo en cuenta que, sin que Sainz perdiera ligeramente la zaga, la colisión “probablemente no habría ocurrido”, por lo que la penalización estándar de 10 segundos y dos puntos de penalización se cambió por una penalización de cinco segundos y un punto de penalización", se apunta desde la organización.

Un Sainz que cruzó la línea de meta en cuarto lugar, pero con esta sanción, desciende al quinto puesto, y esa cuarta plaza es para el mexicano Sergio Pérez.

Piastri, por su parte, finalmente terminó la carrera en la 13ª posición después del incidente, a pesar de haber disfrutado de un buen comienzo de carrera en el que estuvo en segundo lugar durante varias vueltas.

Sainz: "Piastri ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen ayer y no le cayó penalización"

Carlos Sainz dijo este domingo que el australiano le hizo ”algo muy parecido a lo de Magnussen (Haas) -cuando fue penalizado por obstaculizar a Lewis Hamilton (Mercedes) en un adelantamiento- y no le cayó penalización”, por lo que tomó ”nota” y fue ”más agresivo” durante la segunda parte de la carrera.

“Hoy por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal no sé por qué, tomé nota e hice lo mismo que me hicieron a mí, ser más agresivo”, subrayó Sainz, que se quejó de que Piastri, que cerró en varias ocasiones a Sainz, no fuera penalizado por la FIA.

Alonso y las nacionalidad española

Por otro lado, el piloto asturiano de Aston Martin, Fernando Alonso, ya hizo referencia el pasado sábado que solamente eran sancionados los españoles después de su sufrir un incidente con Lewis Hamilton.

"Veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno. Creo que arruinó la carrera de unos cuantos, de Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido, y se quedó en ese incidente", dijo Alonso a los micrófonos de DAZN.