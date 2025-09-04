La "pequeña" pega de Maldini a la victoria de España: "No ha estado a su mejor nivel"

España inició su clasificación al Mundial 2026 con una cómoda victoria ante Bulgaria. Los goles españoles los firmaron Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella. La próxima cita de los de Luis de la Fuente en esta fase será el domingo a las 20:45 ante la selección de Turquía.

EFE SOFIA (Bulgaria), 04/09/2025.- Spain's Mikel Oyarzabal (C) celebrates with teammates after scoring the 0-1 during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group E match between Bulgaria and Spain in Sofia, Bulgaria, 04 September 2025. (Mundial de Fútbol, España) EFE/EPA/VASSIL DONEV

con energía desde el principio

Desde que el colegiado pitó el comienzo del encuentro en el Nacionalen Stadion Vasil Levski de Sofía, España se volcó en todo momento sobre el área de Bulgaria para tener las mejores ocasiones. Eso quedó demostrado cuando en el minuto cinco Zubimendi le filtró un buen pase a Oyarzabal para que definiese a la perfección ante el portero búlgaro. Ya en el tramo final de la primera parte, España dejó sentenciado el choque con los goles de Merino de cabeza y Cucurella.

EFE Mikel Merino celebra su gol ante Bulgaria

En los segundos cuarenta y cinco minutos, Luis de la Fuente decidió dar descanso a varios de los jugadores que partieron de inicio y dio un poco de protagonismo a jugadores como Pau Cubarsí y Dani Olmo. Además cabe destacar que Rodri y Carvajal volvieron a tener minutos con la selección y que Jesús Rodríguez, fichado esta temporada por el Como de Cesc Fábregas, hizo su debut con la absoluta.

la valoración de maldini

Una vez finalizado el partido en el Tiempo de Juego, Fernando Evangelio preguntó al resto de comentaristas sobre lo sucedido en el terreno de juego y fue ahí cuando Maldini dio su opinión que vino con un pequeño "pero": "El partido ha sido muy cómodo. Me ha gustado mucho España en los primeros 45 minutos porque ha salido arriba a apretar y ha generado mucho peligro. He de decir que Lamine Yamal y Mikel Merino han hecho dos muy buenos partidos, pero me quedo un poquito con que Nico Williams no ha estado a su mejor nivel, por buscar a alguna pega".

