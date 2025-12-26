Van der Poel sigue ganando y acecha el liderato del Mundial

El neerlandés Mathieu Van der Poel sumó este viernes su cuarta victoria esta temporada en la Copa del Mundo de ciclocrós, por lo que mantiene el pleno de triunfos desde su estreno en el campeonato, al imponerse en la prueba disputada en Gavere (Bélgica), la séptima del calendario, lo que le sitúa ya segundo en la general.

Van der Poel, siete veces campeón del mundo de la modalidad, llegó en solitario a la meta, con un tiempo de 1:03:15, con otra demostración de superioridad que reafirma su hegemonía en la especialidad.

Solo el belga Thibau Nys, ganador de dos pruebas de la Copa del Mundo esta temporada, trató de hacerle sombra, e, incluso, le lanzó varios ataques para tratar de dejarlo atrás, lo que dio emoción a la carrera.

Pero en la séptima vuelta, el ciclista del Alpecin-Deceuninck aprovechó un pequeño error de su contendiente con el pedal, le demarró para dejarlo atrás y recorrió en solitario los dos últimos tramos del recorrido para sellar su sexto triunfo en Gavere.

Nys fue segundo, a 21 segundos de Van der Poel, y el neerlandés Tibor del Grosso completó el podio, a 23 segundos.

Con su nuevo triunfo, Van der Poel suma 160 puntos y se sitúa a uno solo del líder, el belga Laurens Sweeck, undécimo en Gavere, mientras que tercero es su compatriota Michael Vanthourenhout, con 148, y cuarto, Nys, con 143.

La octava prueba de la Copa del Mundo, de las doce del calendario, se disputará de nuevo en Bélgica el próximo domingo en la localidad de Dendermonde.