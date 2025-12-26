Una perla de Segunda División, en el punto de mira de varios de Primera División y Europa

El extraordinario momento de forma de Chuki en el Real Valladolid ha despertado el interés de varios equipos en el panorama europeo. Según informa el diario alemán Bild, el centrocampista ofensivo, que acumula cuatro goles y dos asistencias esta campaña, se encuentra en la agenda de varios clubes de primer nivel.

la situación contractual como aliciente

El principal aliciente para estos clubes es la situación contractual del jugador. Chuki finaliza contrato el próximo verano, lo que permitiría su fichaje a bajo coste en el mercado invernal o gratis para la siguiente temporada. El futbolista ya tiene sobre la mesa una oferta de renovación del Real Valladolid, pero todavía no ha dado una respuesta.

competencia en Alemania, España e Italia

El VfB Stuttgart es uno de los equipos que sigue de cerca al mediapunta. El conjunto dirigido por Sebastian Hoeneß ha intensificado su búsqueda en el mercado español y ve en Chuki una gran oportunidad. Sin embargo, el club alemán no es el único interesado en el talentoso jugador blanquivioleta.

Siempre según la información del medio germano, en España tanto el Villarreal como el Real Betis están atentos a su progresión. A ellos se suma el Como 1907 desde Italia, completando una lista de pretendientes que podría aumentar la competencia por el 'diez' del Pucela en las próximas semanas.