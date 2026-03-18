Pedro Martín explica la razón por la que Trippier no fue expulsado tras su penalti a Raphinha: "El árbitro entenderá..."

La primera parte entre el Barça y el Newcastle terminó con una acción polémica a favor del conjunto blaugrana, aunque le podría haber sido más favorable aún.

En la última jugada del primer acto, Lamine Yamal puso el 3-2 en el marcador al transformar un penalti de Trippier sobre Raphinha.

Pena máxima que el colegiado francés François Letexier no señaló en directo, pero tras revisar la acción en el monitor del VAR, cambió de decisión.

EFE François Letexier habla con los jugadores del Barça durante la jugada del penalti a Raphinha

Sin embargo, la expedición blaugrana también pidió la roja para el defensa inglés, pero el árbitro solo le mostró la amarilla.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral Pedro Martín explica la razón por la que el exlateral del Atlético no fue expulsado: "Entenderá el árbitro que Raphinha no iba a llegar a la pelota. Entenderá que es el penalti, agarrón, es amarilla, pero que no iba a llegar a la pelota y por eso no le expulsa"

"Había posibilidades de que llegara a la pelota, pero también había posibilidades de que no llegase", sentenció Pedro Martín ante un Paco González que en su opinión el defensa del Newcastle tendría que haber sido expulsado: "Agarrón y roja porque no hay disputa del balón. Penalti aquí y en Bélgica que es de donde es el árbitro del VAR".

Al descanso, Trippier fue sustituido por Valentino Livramento. Así Eddie Howe evitaba que su jugador viera una segunda amonestación que le llevaría a la expulsión.