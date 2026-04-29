Paco González, sobre el Atlético: "Han demostrado que en 15 minutos de arrebato le pintan la cara a cualquiera"

El Atlético de Madrid y el Arsenal han empatado a uno en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones disputada en el estadio Metropolitano (1-1). La eliminatoria, que se decidirá el próximo 5 de mayo en el Emirates Stadium, ha dejado un análisis contundente por parte de Paco González en Tiempo de Juego sobre el potencial del equipo rojiblanco.

Si tiene 15 minutos de arrebato, le puede pintar la cara a cualquiera" Paco González

EFE MADRID, 29/04/2026.- Los jugadores del Atlético de Madrid aplauden a su afición al finalizar el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal disputaron este miércoles en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Kiko Huesca

Paco ha destacado la capacidad del conjunto colchonero para dominar los partidos en fases concretas. "Yo creo que ha demostrado hoy que si tiene 15 minutos de arrebato, le puede pintar la cara a cualquiera", afirmó Paco González. Además, recordó que no es la primera vez que ocurre esta temporada: "Le pasó contra el Madrid, le pasó contra el Barcelona, y le ha pasado hoy".

Según González, el resultado podría haber sido muy diferente en ese breve lapso de tiempo. El comunicador lamentó la falta de acierto en los momentos clave, señalando las ocasiones falladas: "Griezmann ha tirado una al palo, otra no sé qué, otra no sé cuánto, pero podrían haber caído 2 ó 3 en esos 15 minutos".

EFE Diego Pablo Simeone celebrando el gol de Julián Álvarez durante el Atlético - Arsenal.

Podría haber caído 2, 3 en ese 15 minutos"

Tablas en el Metropolitano

El encuentro de ida de las semifinales de la Champions League fue muy disputado desde el inicio. La primera parte transcurrió con mucha igualdad, pero el marcador se desequilibró justo antes del descanso cuando Viktor Gyökeres adelantó al Arsenal al transformar un penalti en el minuto 44.

Tras el paso por vestuarios, el Atlético de Madrid reaccionó y encontró su recompensa. En el minuto 56, el colegiado señaló penalti por manos de White dentro del área 'gunner', y Julián Álvarez no falló desde los once metros para establecer el empate (1-1).

EFE MADRID, 29/04/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez (c) celebra tras marcar el 1-1 durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal disputan este miércoles en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Polémica y ocasiones hasta el final

La tensión aumentó en la recta final del partido. En el minuto 76, el árbitro pitó penalti a favor del Arsenal por una falta de Hancko sobre Eze. Sin embargo, tras ser avisado por el VAR y revisar la jugada en el monitor, el colegiado rectificó su decisión y anuló la pena máxima.

A pesar de la igualdad, ambos equipos buscaron la victoria. El Atlético estuvo muy cerca del segundo gol con una doble ocasión en el minuto 62, en la que un disparo de Griezmann se estrelló en la escuadra. Por su parte, el Arsenal también tuvo sus oportunidades, como un tiro de Declan Rice que se marchó fuera por poco en los últimos minutos.