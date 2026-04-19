Paula Blasi hace historia en las Ardenas y se lleva la Amstel Gold Race

La española Paula Blasi (UAE), campeona de Europa y tercera del Mundo sub'23, consiguió el mayor éxito de su incipiente carrera profesional imponiéndose en la 12 edición de la Amstel Gold Race disputada entre Maastricht y Valkenburg, con un recorrido de 158.1 kilómetros.

Histórico triunfo de la española nacida en Esplugues de Llobregat hace 23 años, quien se llevó la prestigiosa prueba neerlandesa que abría el tríptico de Las Ardenas en solitario, con una demostración de fuerza y clase ante las mejores corredoras del mundo.

Blasi atacó de lejos, en el Cauberg, a más de 20 km de la llegada, y ya no miró atrás. Con confianza y sin ceder en la cadencia de pedaleo desafió a las perseguidoras, a un error de trazado e incluso a la lluvia para presentarse en meta con un tiempo de 4h02.14. La catalana batió con una ventaja de 27 segundos a 2 ilustres, la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y la neerlandesa Demi Vollering (FDJ).

"No sé qué pensar. No pensaba ni correr hoy. Tengo que pensar lo que ha pasado porque no me puedo creer lo que ha pasado. Me dijeron que atacara, ataqué, y estoy viviendo un sueño", dijo la española en meta. Manos a la cara. Incredulidad, lucimiento del maillot y brazos en alto. Abrazo a la gloria. En meta se abrazó con Mavi García. Un gesto simbólico de un relevo en el ciclismo femenino.