Paula Badosa, fuera de las pistas "durante unas semanas" por culpa de una lesión

Paula Badosa anuncia que estará durante "unas semanas" de baja como consecuencia de una lesión en el psoas.

La tenista española se lesionó el pasado sábado en la final de la Copa del Rey de tenis, en el partido que la enfrentó a Jéssica Bouzas. A la conclusión del primer set, Badosa dijo que no podía continuar por unas molestias en la espalda que lleva arrastrando desde hace tiempo, y se retiró.

"Debido a una rotura del psoas voy a tener que estar fuera de competición unas semanas. Estoy pasando por momentos realmente duros. A veces todo se siente como un túnel sin salida… pero si algo he demostrado siempre, es que nunca dejo de luchar", escribió en sus redes sociales.

"Quiero agradecer de corazón a toda la tantísima gente que me está enviando su apoyo, su cariño y su energía en estos días tan complicados. Ese aliento me sostiene y me da fuerzas para seguir adelante, incluso cuando todo parece cuesta arriba. Gracias por estar ahí", concluyó.

Badosa arrastra la lesión incluso desde antes de jugar en Wimbledon, donde también caía a las primeras de cambio frente a la británica Katie Boulter.