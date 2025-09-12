Las Palmas se estrena en Liga gracias a un doblete de Iván Gil

La UD Las Palmas consiguió la primera victoria en casa de la temporada, frente a la Real Sociedad B (2-1), cimentada con un doblete de Iván Gil, tras un gol poco antes del descanso y otro al inicio del segundo tiempo, después de que las mejores ocasiones las tuviera su rival, que solo logró marcar en la recta final con un tanto en propia portería de Enrique Clemente.

El equipo amarillo encontró la eficacia de la que había adolecido en las dos jornadas precedentes y sumó tres importantes puntos para no perder de vista los puestos altos de la clasificación en LaLiga Hypermotion.

El filial donostiarra dispuso de dos oportunidades muy claras para marcar al principio del choque, con un tiro cruzado de Orobengoa que pasó cerca del palo izquierdo de Horkas, y una vaselina de Mariezcurrena que se estrelló en el travesaño en el minuto 15.

Las Palmas se hizo dueño del balón desde entonces, controló las transiciones de su adversario y se acercó con peligro y abrió el marcador tras una maniobra que inició Loiodice con un caño de tacón hacia Pejiño, y un regate del gaditano dentro del área para asistir a Iván Gil, cuyo remate mordido cogió a contrapié a Arana.

Nada más comenzar el segundo tiempo, a los 32 segundos, Arana tapó un disparo a bocajarro de Amatucci por el primer palo, preludio del segundo tanto local, de nuevo obra de Iván Gil, con un disparo cruzado desde la frontal del área tras recibir de Ale García, aprovechando un grave error en la salida de balón de la defensa visitante.

Ansotegi, técnico de la Real Sociedad B, introdujo un triple cambio en busca de una reacción que no llegó, mientras que Luis García metió en el campo a Jonathan Viera para gestionar la ventaja desde las botas del veterano capitán, al que Arana le negó el gol en un potente lanzamiento de falta.

En el minuto 90, un córner desde la izquierda y una salida en falso de Horkas provocó el autogol de Enrique Clemente en el segundo palo, y aunque el filial guipuzcoano dispuso de siete minutos de tiempo añadido, no estuvo cerca del empate.

ficha del partido

Las Palmas: Horkas; Marvin Park (Álex Suárez, min. 85), Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice (Iñaki González, min. 85), Amatucci; Pejiño (Jonathan Viera, min. 64), Iván Gil (Manu Fuster, min. 70), Ale García; y Lukovic (Marc Cardona, min. 70).

Real Sociedad B: Arana; Dadie, Peru Rodríguez, Kita, Agote (Balda, min. 76); Astiazarán (Mikel Rodríguez, min. 56), Gorosabel (Lebarbier, min. 56), Carbonell (Ochieng, min. 56), Orobengoa; Mariezkurrena (Dani Díaz, min. 82); y Carrera.

Goles: 1-0, min. 39: Iván Gil. 2-0, min. 48: Iván Gil. 2-1, min. 90: Enrique Clemente, en propia portería.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité de Castilla-León). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Pejiño (min. 18), y a los visitantes Peru Rodríguez (21), Carrera (34), Carbonell (43), Ochieng (64) y Kita (73).

Incidencias: partido de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este viernes en el Estadio de Gran Canaria ante 17.899 espectadores. Realizó el saque de honor el doctor Hani Mhaidli, Premio Internacional 2025 al mejor cirujano por la Sociedad Norteamericana de Columna Vertebral. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo y exconsejero de la UD Las Palmas.