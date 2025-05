La UD Las Palmas a punto de dar el salto al vacío tras su derrota en Sevilla (1-0)

Gran Canaria - Publicado el 14 may 2025, 01:30

El gran ambiente local presidió desde el inicio un encuentro en el que Las Palmas trató de meterse en juego con la misma intensidad que su rival. Los amarillos abordaron el encuentro con la tensión requerida y, tras unos primeros minutos de intercambio de balones, fue Januzaj el que se aproximó con peligro. El belga interpretó un contragolpe visitante, con un disparo raso al borde del área que logró detener Nyland.

Esa fue la mejor ocasión de la UD Las Palmas durante la primera mitad, en un encuentro que resultó de poder a poder y que no mostraba los teóricos nervios en una cita tan importante. El Sevilla también trató de llegar hasta los dominios de Horkas, que debió intervenir en los intentos de Carmona (minuto 22) y Lokonga (minuto 32), protagonistas de las acciones más incisivas de los andaluces.

El pulso del partido no se alteró, sin decantarse por ningún bando al llegar al descanso. La batalla era constante en todos los sectores del campo y los jugadores de Las Palmas la asumían con la misma intensidad. Los futbolistas visitantes volvieron a finalizar algunas jugadas con remates de Januzaj y Sandro, pero no lograron superar la última posición de Nyland. El 0-0 era el marcador en la tregua previa a los minutos decisivos del encuentro.

En el inicio de la segunda parte llegaron de forma consecutiva las dos noticias negativas: La lesión de Bajcetic y el gol inaugural del equipo andaluz. El futbolista vigués pidió ser relevado después de una acción defensiva en la que cometió falta. Pero en la acción siguiente, Álvaro García logró anotar de cabeza al desviar el cuero en el área pequeña. Horkas no pudo alcanzar el remate que ponía por delante al Sevilla.

El partido tomó hasta el final la dirección de la portería del Sevilla, porque Las Palmas quería el empate. Lo pudo conseguir en el minuto 77 en una jugada con cruce en el aire en el área grande entre Marc y Nyland. El portero local no retuvo el balón y McBurnie anotó a puerta vacía. Pero el gol no subió al marcador, porque el colegiado señaló falta a Marc al portero. Ese argumento no convenció a los jugadores y banquillo visitantes.

Las Palmas siguió luchando por un tanto al menos, pero todos los disparos siguientes no tuvieron la precisión ni lograron sorprender a los rezagados futbolistas locales que se volcaron en defender el 1-0.

FICHA TÉCNICA:

Sevilla FC: Nyland; Juanlu, Badé, Kike Salas (Ramón Martínez, min 44), Carmona; Agoumé, Sambi Lokonga (Gudelj, min 58), Sow (Saúl, min 75); Suso, Lukebakio y García Pascual (Antonetti, min 73).

UD Las Palmas: Dinko Horkaš, Viti Rozada (Marvin, min.81), Álex Suárez (Manu Fuster, min 69), Juanma Herzog, Mika Mármol; José Campaña (Javi Muñoz, min 69), Stefan Bajčetić (Essugo, min 51); Alberto Moleiro (Jaime Mata, min.81), Januzaj (Marc Cardona, min 69), Sandro Ramírez y Oli McBurnie.

Goles: 1-0. Álvaro García Pascual (min. 52).

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó a los locales Agoumé (min. 6), Suso (min. 54), Juanlu (min. 56), Saúl (min. 75), Gudelj (min.94) y Badé (min. 101). Y a los visitante Mika Mármol (min. 23), Javi Muñoz (min.82), Campaña -en el banquillo- (min .84), Marc Cardona (min. 86), Mata (min. 93), McBurnie (min.94)

Incidencias: Partido correspondiente a la 36º jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.