El comentario de Paco González sobre la nueva posición de Fede Valverde con Xabi Alonso: "Me parece la noticia del día"

Antes de que comenzase el partido del Real Madrid contra el Pachuca en el Mundial de Clubes, Paco González, director de Tiempo de Juego junto al resto de comentaristas, dio su opinión acerca de la alineación que sacó el conjunto blanco ante el equipo mexicano. Una de las novedades que incluyó Xabi Alonso en el once inicial fue poner a Fede Valverde como extremo derecho, algo que no pasó desapercibido para Paco González: "Me parece la noticia del día que Valverde vuelva a ese costado y como le sentará al propio Valverde".

El mismo Paco González tuvo el recuerdo de la final de la UEFA Champions League en París contra el Liverpool de 2022 en la que Carlo Ancelotti, en su momento, puso a Fede Valverde pegado a la banda: "Ahí estaba Valverde en la derecha. Bueno, es el que hace el tiro que acaba empujando Vinicius."

Maldini también lo tiene claro

Quién también dio su versión acerca de la posición de Valverde fue Julio Maldonado 'Maldini'. Esto comentó el experto en fútbol internacional: "A mí lo que no me gustaba de Valverde era verlo jugando de lateral. Lo hacía bien, pero es alejarlo tanto del área. Cuando tú lo aclaras en esa posición por la derecha, lo tiras por dentro y eso hace que llegue bastante a la zona de peligro. Esto hace que Güler vaya a jugar de interior para organizar ya que eso es lo que tiene que hacer".

