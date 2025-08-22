El Eibar golea al Granada, que volvió a quedarse con diez jugadores

El Eibar goleó este sábado (3-0) en Ipurúa a un Granada que, como ocurrió la pasada semana en el debut liguero en su estadio ante el Depor, se volvió a quedar con diez jugadores y pagó cara la inferioridad numérica.

Comenzó el partido con dominio del equipo local, que asedió la portería andaluza, si bien en los primeros minutos al Eibar le costó elaborar ocasiones claras. Sin embargo no tardó mucho en mostrar su efectividad la delantera armera. En el minuto 22 Corpas lanzó un medido centro sobre Javi Martón, que muy bien colocado disparó muy ajustado al poste derecho y el balón entró en el red en lo que fue el 1-0 para el conjunto guipuzcoano. El gol espoleó a los armeros, que insistieron en sus llegadas ante un Granada, que se mostraba incapaz de frenar las acometidas azulgranas.

No fue hasta pasada la media hora que el equipo de Pacheta comenzó a ensamblar algo su juego y mirar por fin hacia arriba. Un tiro de Stoichkov que iba a portería y pegó en la defensa armera en el minuto 34 fue el primer aviso del equipo nazarí. En la siguiente jugada Corpas envió un nuevo centro que cabeceó desviado Martón en otra ocasión de los locales.

El Granada volvió a intentarlo con un lanzamiento de Pere Aro, que detuvo bajo palos Magunagoitia. El partido se iba equilibrando y el conjunto andaluz adquiría más presencia y llevaba más peligro. Al descanso se llegó con mínima ventaja del Eibar ante un rival que iba de menos a más y confiaba en remontar el gol en contra en la segunda parte.

Dicho periodoe comenzó con el Eibar llevando mucho peligro con un cabezazo de espaldas de Martón, que se fue fuera por poco. En el minuto 58 el colegiado expulsó a Williams. El Eibar aprovechó rápidamente la inferioridad. Tras el saque de la falta por Aleix Garrido, el joven canterano del Barcelona puso el balón en la cabeza de Arbilla, que desvió el balón lo justo para despistar a Luca y marcar así el segundo tanto para el Eibar.

Pero no contento con ello el Eibar sentenció el encuentro en el minuto 70 tras un contragolpe que finalizó magistralmente Álvaro Rodríguez con un disparo cruzado que se convirtió en el tercer y definitivo tanto para los locales.

El tanto de Rodríguez hundió al Granada, que veía imposible enjugar esa importante ventaja en los pocos minutos de partido que restaban. Aún Adu Ares pudo dar la puntilla en el minuto 86, pero su disparo a bocajarro fue detenido por Luca Zidane en una gran intervención.

Y aún tuvo otra clarísima en el minuto 90 Guruzeta, tras una brillante jugada individual , que culminó con un nuevo disparo desde dentro del área, pero Luca, volvió a lucirse con una parada plena de reflejos.

Al final victoria justa y clara de un buen Eibar, ante un Granada, que ha tenido el importante hándicap de tener que jugar con diez durante muchos minutos en los dos primeros encuentros de la presente temporada.

ficha técnica

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Aranbarri, m. 72), Buta, Nolaskoain (Sergio Álvarez, m. 72), Aleix Garrido, Corpas (Álvaro Rodríguez, m. 68), Guruzeta, Magunazelaia (Adu Ares, m. 80) y Martón (Javi Martínez, m. 68).

Granada: Luca, Óscar (Pau Casadesús, m. 46), Ongla, Williams, Pere Haro, Trigueros (Hormigo, m. 60), Sergio Ruiz (Pedro Alemán, m. 82), Pablo (Jorge Pascual, m. 46), José Arnaiz (Dominique, m. 73), Faye y Stoichkov.

Goles: 1-0,m. 22. Martón. 2-0, m. 60. Arbilla. 3-0, m-70. Álvaro Rodríguez.

Arbitraje: El colegiado Carlos Muñiz del Comité Aragonés. Amonestó en el minuto 10 a Óscar. En el 36 la cartulina amarilla fue para Williams. En el 46 cartulina para Corpas. En el 58 expulsó a Williams tras ver su segunda amonestación. En el 64 la tarjeta fue para Hormigo. En el 66 la tarjeta la vio Arbilla.

Incidencias. Partido de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Ipurua ante un total de 3.953 espectadores.