Paco González señala a Xavi y a Laporta tras la continuidad del técnico en el Barça: "Cadena de trolas"

La semana en el mundo del fútbol en España ha estado marcada por la decisión en el Barcelona de continuar con Xavi Hernández como entrenador en el primer equipo, después de que el pasado mes de enero el propio Xavi dijera que abandonaría al equipo al final de la presente temporada.

Este domingo, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, dio su opinión sobre la continuidad del técnico de Terrasa al frente del banquillo blaugrana: "Cadena de trolas".

Xavi Hernández cumplirá su contrato y seguirá en el Barcelona hasta 2025 La dirección deportiva se ha reunido en la tarde de este miércoles con el entrenador, que finalmente ha dado marcha atrás tras anunciar en enero que se marcharía en junio. 24 abr 2024 - 20:25

La justificación de Joan Laporta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró el pasado jueves en una comparecencia conjunta con Xavi Hernández, después de confirmarse la continuidad del técnico que "apostar por la estabilidad para los proyectos" futbolísticos fue clave para tomar esta decisión.

"El equipo que tenemos se está consolidando con gente joven, que necesita de esta estabilidad, y estos jugadores necesitan una referencia y Xavi lo es", dijo el presidente azulgrana.

"Estoy especialmente contento. Se ha producido lo que quería. La junta directiva ha dado por unanimidad apoyo a esta decisión. Estamos convencidos todos de que es la mejor decisión, da estabilidad a la institución y consolida un proyecto que será más ganador todavía", insistió Laporta.

Las palabras de Xavi

El entrenador del Barcelona por su parte aseguró que la decisión de dar marcha atrás a la decisión de dejar el banquillo azulgrana a finales de la presente temporada se debe a que, en enero, cuando lo anunció, consideraba que el club necesitaba un cambio y ahora siente todo lo contrario.

"Rectificar es de sabios", repitió en varias ocasiones a lo largo de la comparecencia el entrenador azulgrana, quien reconoció que la dimisión en diferido de finales de enero quizá fue una decisión "equivocada" porque ahora siente todo lo contrario y cree que el proyecto "no ha terminado".

Y es que el técnico azulgrana se ve "con fuerzas", a pesar de que está convencido de que el entorno "va a seguir siendo cruel, desagradable en las situaciones adversas" que el equipo deberá sortear en el futuro.

Xavi aseguró que también ha sido muy importante el apoyo de su equipo técnico, así como "la complicidad de los jugadores", que le han hecho ver que "este proyecto tiene que continuar".

Con todo, el técnico afirmó que la decisión de continuar es irrevocable, independientemente de cómo acabe la temporada: "Tengo un compromiso intacto, no volverá a suceder lo que pasó en enero".

El análisis de Paco González

Aprovechando la rueda de prensa de Xavi Hernández previa al choque de este lunes ante el Valencia correspondiente a la 33ª jornada en Primera División, Paco González dio su opinión sobre la continuidad del técnico en el banquillo culé.

Lo primero de todo, Paco analizó el aspecto positivo de esta decisión: "Que se quede Xavi en el Barça es bueno para Xavi, no va a encontrar un sitio mejor. Es bueno para el Barça, no sé si ahora el Barça tiene ahora mismo dinero y atractivo como para traerse a un gran entrenador, y es bueno para Laporta porque al final Xavi es un escaparate muy gordo porque se va a llevar las primeras críticas".

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández durante un entrenamientoEFE

Por otro lado, Paco señaló tanto a Laporta como a Xavi porque "ahora cualquier cosa que digan me cuesta creerles, porque cuando alguien incumple su palabra de una manera tan grande...dirán que no es una mentira, que es un cambio de opinión, pero no me cuentes películas...me va a costar creerles mucho, son una cadena de trolas lo que ha habido en el Barça durante todo el año...".

