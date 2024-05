Este es el secreto de la tortilla de patatas de una chef española que arrasa entre los ingleses: “Es la mejor”

Últimamente se habla mucho de polarización entre la sociedad española, pero nada divide más a los españoles que la tortilla. Y por un único ingrediente: la cebolla. Los hay defensores a muerte de la versión sin cebolla, pero también de la que incorpora cebolla, algo importante para ver cómo acaba cuajando y, sobre todo, por su sabor. Lo que está claro es que probablemente tendrás un bando donde elegir.

Un debate que no llega a tantos sitios como, por ejemplo, Reino Unido. Todos saben ya que la gastronomía inglesa es una de las más complicadas de toda Europa, ya que no recibe muy buenas críticas por parte de sus visitantes. El Fish and Chips no triunfa internacionalmente como sí que hace nuestra comida.

Cada uno tiene su fórmula para hacer una buena tortilla de patata

Y no solo con la paella, sino con la tortilla, que como hemos comentado, divide entre los “cebollistas” y los “no cebollitas”. Sin embargo, una chef española lleva varios años triunfando con su receta de tortilla en el país británico… y a la mínima, le piden consejo. Ella tiene un secreto que hace que su tortilla siempre quede bien.

¿Con cebolla o sin cebolla? El secreto de Nieves Barragán es otro

En concreto, se trata de Nieves Barragán, cocinera de origen vasco que dirige uno de los restaurantes españoles más icónicos de Londres: Barrafina. Nieves ha triunfado en Inglaterra hasta el punto en el que colabora con medios ingleses, y su libro de recetas ha sido denominado como “el mejor recetario español” de toda la historia.

Esto no es moco de pavo, desde luego. Y uno de los platos fuertes, nunca mejor dicho, de Barrafina es su tortilla española de patatas, que cuesta unas 13 libras si elegimos la opción clásica. Tiene dos versiones más: una con txistorra y otra con gambas y pimiento del piquillo, ambas costando 14 libras.

Nieves Barragán se ha hecho famosa en Reino Unido por su comida española

Lamentamos decepcionar a los ‘no cebollistas’, pero Nieves confía, y mucho, en la cebolla para la tortilla. Y en cantidades importantes. Sin embargo, su receta incluye también un truco para que siempre quede en el punto.

Ingredientes (tortilla para cuatro personas):

650 mililitros de aceite vegetal

750 gramos de patatas peladas y cortadas en láminas de medio centímetro

600 gramos de cebollas cortadas en juliana fina

6 huevos de corral

Sal de Maldon

Pimienta negra

Dos cucharaditas de aceite de oliva

El paso a paso de la tortilla de Nieves Barragán:

Calienta el aceite vegetal en una sartén grande, de fondo grueso, hasta que comience a humear Añade las patatas y las cebollas y sofríe, removiendo con frecuencia durante 15 minutos, hasta que queden doradas Retira la sartén del fuego y deja enfriar un poco Tras ello, saca las patatas y las cebollas del aceite con una espumadera y escúrrelas con papel de cocina Bate los huevos en un tazón grande, agrega las patatas y las cebollas y sazona con sal y pimienta Calentar un poco el aceite de oliva en una sartén de 20 centímetros de diámetro, que sea antiadherente Agrega la mezcla de huevo y cocina a fuego lento hasta que comience a cuajar, lo que son unos cinco minutos Coloca un plato grande sobre la sartén para darle la vuelta y vuelve a cocinar, por el otro lado, cinco minutos Repite el procedimiento dos veces más, cocinando durante otros cinco minutos por cada lado

Sin embargo, ahí no acaba la receta de Nieves Barragán, sino que añade un truco para asegurarnos de que la tortilla quede perfectamente cuajada. Nieves añade en esta receta que lo que funciona es asegurarse de que la tortilla todavía está un poco líquida y deshecha en el medio. Lo podemos hacer, por ejemplo, con un palillo.

Una buena tortilla siempre merece la pena

De esta manera, nos aseguramos de que quede en su punto, y podamos disfrutar de la mejor forma de la tortilla. Sin embargo, si quieres saber otra buena receta para la tortilla, Alberto Herrera te enseña su truco para hacerla. Puedes verlo en el vídeo de arriba.