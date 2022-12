¿Qué es la proteína LIF? Clave en un fármaco que desarrolla el Vall d'Hebron contra el cáncer de páncreas

Según cifras de la Sociedad Española de Oncología, se calcula que en España se han diagnosticado más de 9.000 casos de cáncer de páncreas este año. Este tipo de cáncer es uno de los más agresivos. Por eso, cualquier avance es clave para acabar con la enfermedad. Ahora, el Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron ha desarrollado un nuevo fármaco. Ya se ha probado con éxito en más de 40 pacientes, y actualmente empieza a preparar un ensayo internacional con más de 100 pacientes de Estados Unidos, Canadá, Corea, Francia y España.

"En el laboratorio descubrimos un mecanismo que se daba en algunos tumores y que podría llevar a cabo el desarrollo de un fármaco", cuenta Joan Seoane, investigador del Vall d'Hebron y líder del desarrollo de este fármaco. El equipo finalizó el ensayo clínico, fase uno, y ahora están inmersos en la fase dos, en la que tienen ya 25 pacientes de los 115 necesarios para hacer pruebas.

En el primer ensayo lograron frenar temporalmente el cáncer en 9 pacientes, incluso uno de ellos ha conseguido reducir su tumor en un 40%, y eso que no era el objetivo principal de esa fase de la investigación. "En la fase uno lo que se hace, sobre todo, es buscar la dosis adecuada y evaluar la toxicidad. Vimos que, efectivamente, no era tóxico y pudimos determinar la dosis adecuada. Es verdad que a lo largo del ensayo vimos algunas indicaciones que tenían un cierto beneficio clínico, pero ese ensayo no está definido para eso", explica el doctor.

Precisamente ahora, en la fase dos, es cuando se estudia la eficacia del fármaco. Seoane destaca que en este punto entra en juego la heterogeneidad del cáncer, uno de los grandes problemas a la hora de conseguir una cura. "Habrá pacientes que podrán beneficiarse de este fármaco y otros no. Ahora tenemos que estudiar cuáles son las características que pueden precedir que un paciente pueda responder bien a este fármaco. Gracias al ensayo fase uno, también pudimos entender cómo funciona el fármaco porque obtuvimos muestras del tumor antes y después del tratamiento".

El fármaco desarrollado actúa bloqueando una proteína, LIF, tal y como explica nuestro divulgador ciéntifico, Jorge Alcalde. Cuando no está alterada, esta proteína sirve para que en nuestra fase embrionaria nuestras células crezcan, se reproduzcan, y que el vientre de nuestra madre no nos interprete como algo extraño, y su sistema inmunitario no acabe con ese embrión. Los tumores son capacez de "secuestrar" esta proteína y alterarla, para evitar que las células crezcan más y que sean invisibles al sistema inmunitario, y hacen que el cáncer se haga más grande e invisible para las defensas.

¿Podría servir para otros tipos de cáncer?

La proteína LIF es clave para determinar si el tratamiento puede responder de manera positiva en otros cánceres. Tal y como explica el doctor Seoane, no es tan importante la localización del tumor, sino que lo realmente vinculante es el mecanismo molecular que se encuentra desregulado, que no es funcional. "Esta proteína LIF se encuentra muy elevada en otros tumores, además del de páncreas, y estamos tanteando la posibilidad de poder utilizar este fármaco en esos otros tumores". Pero, por otro lado, el equipo también ha observado que no todos los tumores de páncreas tienen esta proteína. "Es ahí donde tenemos que desarrollar lo que llamamos medicina de precisión personalizada", comenta el líder de la investigación, "para poder identificar qué pacientes pueden tener esta proteína, y a esos pacientes ofrecerles el tratamiento".

Joan Seoane estima que en un año, más o menos, podrán estar realizando el ensayo con el total de los 115 pacientes requeridos, provinientes de diversos hospitales involucrados en el estudio. Si la fase dos y la futura fase tres, que necesitará un mayor número de pacientes, obtienen resultados positivos y se observa eficacia en el tratamiento, el fármaco podrá llegar a la totalidad de los pacientes que sufren cáncer de páncreas.