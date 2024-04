Xavi y las razones de su marcha atrás: "He visto que el proyecto no está acabado"

Xavi Hernández recalcó este jueves que siempre busca "lo mejor" para el FC Barcelona y que ha decidido cambiar de opinión y continuar como entrenador del primer equipo porque ha notado "una confianza muy grande del club y la complicidad y el apoyo de los jugadores".

"Sabéis que soy muy barcelonista y lo que intento siempre es hacer lo mejor para el club. Soy un hombre del club y lo más importante es pensar en la entidad. Cuando nos reunimos el miércoles con el presidente noté una confianza muy grande por parte del presidente, de toda la Junta Directiva y del Área Deportiva y ha sido muy importante para tomar esta decisión de cambiar de rumbo", indicó Xavi Hernández en rueda de prensa para confirmar su continuidad.

El preparador blaugrana destacó "la complicidad y el apoyo de los jugadores". "Me han hecho ver que creo que este proyecto ha de continuar. Creemos en la estabilidad del club y este es un proyecto que ahora he visto que no está acabado, que lo tenemos que continuar", advirtió. "Estamos trabajando bien, aunque esta temporada seguramente no conseguiremos ningún título, pero ya es un proyecto ganador y a partir de aquí la ilusión de los barcelonistas también me ha hecho ver que tenemos que continuar, que tenemos que seguir trabajando y luchando. Estas son las razones principales del cambio de decisión", añadió.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, el técnico Xavi Hernández, y el director deportivo 'Deco'. EFE.





Xavi aseguró que siente "de corazón" que el proyecto no está terminado. "Vamos a darlo todo. Pero tengo claro que seguirá siendo desagradable y cruel, con situaciones de críticas. Pero me veo con energía y fuerzas para seguir con este proyecto. Le di mi palabra al presidente de que continuaré pase lo que pase hasta que ellos consideren que no. Estoy con el compromiso intacto, esa decisión no volverá a pasar", se sinceró.

En cuanto al cambio de decisión, reconoció que en enero de 2024, cuando comunicó que dejaría el banquillo a final de esta temporada, sentía que irse era la mejor decisión para el club. "Quizá la decisión de irme fuera equivocada, ahora siento todo lo contrario, que el proyecto no ha terminado, que necesitamos estabilidad. La gente joven que ha debutado cree en nosotros, toda la plantilla me ha dado su apoyo. Y la confianza del presidente y de Deco, si no esto no tendría ningún sentido. Tengo la fuerza y la energía para seguir adelante, todo ello me ha hecho recapacitar", aseguró.

"Estos tres meses me han hecho cambiar, porque los jugadores nos han dado confianza. Rectificar es de sabios y aquí estamos para rectificar. No era un tema de ego ni de dinero, es un tema de club. Pienso que hay proyecto, tengo energías y ganas, veo a la afición contenta y orgullosa pese a perder, que no es algo fácil. Es un cóctel de emociones lo que me hace seguir, junto a la confianza de Laporta, Deco y los jugadores", recalcó.

??? ???????? pic.twitter.com/5lRV4md91I — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 25, 2024

En este sentido, la dinámica positiva del final de campaña también ha influido en su recapacitación. "Ayer nos sentamos con el presidente y en dos o tres minutos hubo acuerdo. El 'presi' es tan o más barcelonista que soy. Es la mejor decisión. Ahora a trabajar con toda la ilusión del mundo y con esta estabilidad. Estoy muy contento", añadió el de Terrassa. "Estamos muy cerca de conseguir grandes éxitos y por eso este cambio de rumbo", insistió.

Xavi reconoció que no ha sido una decisión "sencilla ni fácil" pero, en cuanto a las noticias sobre que sigue porque al final quería cobrarle al club su año de contrato hasta 2025, fue contundente: "Si han dicho esto es para hacer daño, si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. El presidente y Deco lo saben. Quien lo haya dicho es para dañar a mi persona. No es un tema de dinero, es algo totalmente injusto", esgrimió.

Así, sigue con confianza y con la constatación de que el club, con el director deportivo, Deco, al frente intentarán confeccionar una mejor plantilla. "Soy hombre de consenso, de grupo, de club. Y así lo siento. Tengo una buena sintonía con Deco y el presidente, tengo amistad y somos una familia dentro del club. Miraremos de reforzarnos lo mejor posible para el año que viene y a luchar y a conseguir lo mejor para el club. No he puesto ninguna condición", señaló, sobre los fichajes a hacer.

Así que, sin ser motivo económico el de seguir, sí lo es el creer en el proyecto y en la confianza ciega en que se puede llegar al éxito. "Mi sensación al llegar al club era de que al equipo no le llegaba para competir ante los grandes, para ir a campos como el del Bayern. Ahora, pienso que se nos ha escapado la 'Champions' por detalles, por errores nuestros, pero que lo hemos tenido ya en nuestras manos. Por eso pienso que el equipo ha mejorado, pese a no ganar. El año que viene lo intentaremos, tengo ganas de seguir compitiendo", sentenció.