Paco González alucina con la idea de Arbeloa para marcar a Haaland en los córners: "La cara que se le debió quedar cuando se lo dijeron"

Erling Haaland es el gran peligro del Manchester City de Guardiola. El delantero noruego es sino el mejor, uno de los mejores nueves del mundo y esta temporada suma 29 goles en 39 partidos (7 en Champions y 22 en la Premier League). Por eso, durante la retransmisión del Real Madrid-Manchester City en 'Tiempo de Juego' ha llamado la atención un detalle técnico de Álvaro Arbeloa con el nórdico de protagonista.

Y es que el encargado de marcar en los balones parados a Haaland no era otro que Arda Güler. Lo normal es que de los mejores rematadores se encarguen los mejores defensas o los jugadores más altos, pero no ha sido así. El turco es un centrocampista ofensivo 20 centímetros más bajo que el noruego. De hecho, en las fichas técnicas de ambos figuran Haaland con 1'95 de altura y Arda Güler con 1'75.

Captura Arda Güler ha sido el encargado de marcar en los saques de esquina a Haaland.

Una táctica sorprendente

La orden fue tan directa como surrealista, generando un debate en el programa. En 'Tiempo de Juego' han imaginado la cara que se le debió quedar al futbolista cuando el técnico le dijo: "tú cuélgate del pecho de él". El propio Paco González se preguntaba, poniéndose en la piel del jugador: "he oído mal, ¿no?", reflejando la sorpresa general que ha causado la indicación. Poli Rincón bromeaba: "te lleva a todos los sitios, no te preocupes que te voy a pasear al peto del campo".

Un estorbo para el rival

A pesar de lo chocante de la situación, la decisión táctica tiene su lógica. Manolo Lama ha explicado que "son cosas de entrenador" y que, en este caso, "le están saliendo" bien. La idea detrás de esta estrategia es que Haaland "tenga ya un estorbo" constante, un defensor pegado a él que le impida moverse con libertad en los balones paradas. Con Arda Güler convertido en su sombra, los mejores en el juego aéreo del Real Madrid pueden "atacar el balón" sin tener que preocuparse por defender.

