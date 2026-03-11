Paco González, "flipando" con la primera parte del Real Madrid contra el City con exhibición de Valverde: "Decisiones muy intervencionistas de Arbeloa"

El comunicador Paco González ha mostrado su total asombro ante la hipotética primera parte de un Real Madrid - Manchester City que ha terminado con un contundente 3-0 a favor del equipo blanco. "Estoy flipado, no, flipado flipado", ha llegado a expresar González, impactado por la exhibición de un jugador por encima de todos: Federico Santiago Valverde Di Peta. El uruguayo ha sido el autor de los tres tantos de su equipo.

Un planteamiento intervencionista

González ha destacado las "decisiones muy, muy intervencionistas de Arbeloa", el técnico del REal Madrido. El entrenador ha apostado por un once valiente, con Tiago como titular en lugar de Camavinga, y con Güler en la banda izquierda para no tener un gran desgaste defensivo. La idea era clara: "Thiago a correr junto a Tchouameni, y cerca de Valverde, para que entre los 2 protejan a Arnold", ha analizado.

EFE Valverde celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

Valverde, llegador y goleador

La gran sorpresa del planteamiento ha sido la ausencia de un '9' puro, una decisión enfocada en la llegada desde segunda línea. Y ahí, el plan no ha podido salir mejor. "Nadie de 9, y que llegue gente, y la gente que ha llegado se llama Federico Valverde, y ha llegado 3 y ha enchufado las 3", ha relatado González. El resultado de esta fórmula ha sido un hat-trick del uruguayo en apenas 45 minutos.

La sorpresa y admiración del periodista ha sido mayúscula, calificando la actuación de "increíble, es alucinante". González también ha reparado en otros detalles tácticos llamativos del planteamiento de Arbeloa, como el hecho de que "Güller coja a Haaland en los córners", una estrategia que "le está saliendo" bien al conjunto blanco.