Pablo Carreño culmina la remontada de España contra Dinamarca en el quinto partido

Carreño venció a Moller en el quinto y último partido partido de la eliminatoria.

Pablo Carreño ha sellado este domingo la remontada de España contra Dinamarca y jugará las Finales de la Copa Davis tras vencer a Moller 6-2 y 6-3. El equipo español perdió los dos primeros partidos del sábado y ha logrado levantar un 0-2 por primera vez en su historia.

En la mañana de este domingo, Jaume Munar y Pedro Martínez alargaron la eliminatoria al superar a August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3, 6-2). Después de las derrotas de Munar y de Pablo Carreño en los partidos individuales del sábado, el dobles se antojaba vital para las aspiraciones del grupo capitaneado por David Ferrer, huérfano de Carlos Alcaraz, número uno del mundo, en la localidad malagueña.

Y el encargado de poner el 2-2 en el marcador fue el propio Pedro Martínez que venció al número 11 del mundo, Holger Rune (6-1, 4-6, 7-6).