Oyarzabal 'se convierte' con la camiseta de España: cinco goles y cinco asistencias en seis partidos

Cuando Mikel Oyarzabal se pone la camiseta de la selección española se luce. El jugador ya se ha consolidado como el '9' de referencia para Luis de la Fuente y esta vez lo ha confirmado con un golazo de falta a Georgia. Tanto con el que logró su gol número 18 con España, lo que le pone como máximo goleador desde que llegó el riojano.

Para lograr estos datos, hay que destacar los últimos seis partidos del español donde marcó dos tantos a Países Bajos, hizo dos asistencias contra Francia, tres contra Turquía y marcó un gol a Portugal, Bulgaria y Georgia. Además, hay que destacar que fue el héroe de la final de la Eurocopa con ese gol en minuto 86 ante Inglaterra que hizo vibrar a un país entero.

900/Cordon Press Oyarzabal celebra el 2-0 de España contra Georgia.

Hay que recordar que sin Morata en la convocatoria, Mikel Oyarzabal compite la titularidad con Borja Iglesias y Samu Omorodion. De hecho, de los últimos 24 partidos de la selección, el jugador de la Real Sociedad ha participado en 22.

AnderUria.PH Mikel Oyarzabal puede ser clave esta noche en Anoeta

En cambio, su papel en la Real Sociedad no suele ser tan bueno. En esta temporada de los ocho partidos disputados ha marcado dos goles, uno de penalti, y ha dado una asistencia. Todo esto en una temporada en la que el equipo de San Sebastián está haciendo un inicio de campaña para olvidar con tan solo cinco puntos y en zona de descenso. Hay que recordar que tan solo han ganado un partido, contra el Mallorca, último de la clasificación, y han empatado con el Valencia y el Espanyol en las dos primeras jornadas.