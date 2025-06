Osasuna hace oficial el fichaje de Lisci

Osasuna ya tiene nuevo entrenador: el italiano Alessio Lisci ficha hasta 2027 después de haber hecho historia con el Mirandés, con el que jugó la final del playoff de ascenso a Primera División.

Lisci se despidió este lunes del club, jugadores y aficionados del Mirandés, al que ha entrenado dos temporadas que le han marcado, pero no ha desvelado cuál será su futuro. "Aquí, me he sentido en familia y eso es lo más importante para mí", ha afirmado durante una rueda de prensa en la que no ha aclarado su futuro profesional.

Lisci, que llegó en 2023 para afrontar un difícil reto de una permanencia sellada en el último suspiro de la pasada temporada, deja ahora el banquillo rojillo tras una campaña histórica en la que el equipo ha rozado el ascenso a Primera División, aunque más allá de los resultados ha destacado lo vivido fuera del campo.

"He visto a niños llorar, a familias abrazadas y todo eso me ha dado vida. Hemos perdido partidos pero fuera del campo los hemos ganado todos", ha resumido.