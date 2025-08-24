Rubén Martín califica de "muy cobarde" el juego del Atlético ante el Elche: "Lo ha podido hacer en la segunda parte"

El Atlético de Madrid buscaba resarcirse tras la derrota en la primera jornada de LaLiga, un encuentro que parecía tener bajo control con un golazo de falta de Julián Álvarez. Sin embargo, el rival reaccionó en la segunda parte y acabó remontando con los tantos de Lestán y Pere Milla.

el atlético se vuelve a dejar puntos

En la segunda jornada, el conjunto colchonero volvió a dejarse puntos frente al Elche, firmando un empate que lo deja con apenas un punto de seis posibles en este arranque liguero. Tras el partido, y después de escuchar los pitos de la afición en el Metropolitano, el ‘Cholo’ fue autocrítico y reconoció la frustración del público: “La afición tiene razón”, aseguró en rueda de prensa, subrayando que el equipo necesita mejorar en contundencia y resultados para recuperar confianza.

la opinión de rubén martín

En El Partidazo de COPE se analizó el nuevo tropiezo del Atlético de Madrid y, aunque la mayoría de tertulianos coincidieron en señalar que el inicio de temporada del conjunto colchonero está lejos de ser positivo, la opinión de Rubén Martín sorprendió por su dureza. El periodista comparó la propuesta de Eder Sarabia, técnico del Elche, con la de Diego Pablo Simeone, subrayando la diferencia de planteamientos: "La valentía que tiene Eder Sarabia y su Elche es directamente proporcional a la cobardía que ha tenido el Atlético de Madrid en la primera parte. Porque lo ha podido hacer en la segunda", afirmó Martín, apuntando directamente al plan del ‘Cholo’.

EFE El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, durante el partido de fútbol de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y Elche CF disputan este sábado en el estadio Metropolitano.

Además, insistió en que el Atlético fue demasiado conservador frente a un rival claramente inferior en calidad: "Muy cobarde, no cobarde. Para mí es muy cobarde no ir a presionar a un rival al que puedes ahogar en la presión, por querer esperar en tu campo. Porque el Atlético en la segunda ha ahogado al Elche. Porque es mejor", sentenció el periodista, dejando claro que para él el empate refleja más un problema de actitud que de fútbol.