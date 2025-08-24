La dura crítica de Emilio Pérez de Rozas al Barcelona pese a su remontada: "Pinta de campeón no ha tenido"

El FC Barcelona firmó una remontada épica en el Ciutat de València después de irse al descanso con un 2-0 en contra ante el Levante. El conjunto azulgrana, que había mostrado dudas en la primera mitad, reaccionó en la segunda parte con carácter y calidad para acabar imponiéndose por 2-3 en un partido vibrante.

el barcelona remonta un 2-0 en el descanso

El encuentro se le puso cuesta arriba al Barça tras los dos tantos locales, uno de ellos muy polémico. El segundo gol del Levante llegó de un penalti señalado tras un disparo de Morales que impactó en el brazo de Alejandro Balde. La acción generó un intenso debate, ya que el lateral culé tenía el brazo pegado al cuerpo y no parecía ampliar el volumen de su figura. Pese a las protestas azulgranas, el árbitro mantuvo su decisión y el Levante se fue con ventaja al vestuario.

EFE Los jugadores del Barcelona celebran el tercer gol ante el Levante, durante el partido de LaLiga de fútbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ciutat de Valencia.

Sin embargo, el equipo de Hansi Flick no se rindió. En la segunda parte, Pedri marcó un auténtico golazo desde fuera del área. Ferran Torres recortó distancias con una gran definición, y Lamine Yamal fue clave con una acción individual cuyo centro acabó en gol en propia puerta y regalando al Barcelona su segunda victoria liguera consecutiva.

la opinión de emilio pérez de rozas

En El Partidazo de COPE se analizó la victoria del FC Barcelona ante el Levante y la opinión más crítica llegó de la mano de Emilio Pérez de Rozas. El periodista recordó que el conjunto azulgrana ha arrancado LaLiga con dos victorias ante rivales teóricamente asequibles, pero sin convencer en su juego: "Ha jugado las dos primeras jornadas contra dos equipos que son candidatos al descenso y las ha ganado como las ha ganado. Porque en Mallorca, no te quiero ni recordar cómo ganó, y hoy ha ganado con un autogol del Levante", señaló Pérez de Rozas.

Además, el analista puso en duda la imagen de equipo campeón que está transmitiendo el Barça en este arranque liguero, pese a sumar seis puntos de seis posibles: "Por lo tanto, si en Mallorca Hansi Flick se enfadó, no sé si esta vez se habrá enfadado mucho o no. Pero realmente, pinta de campeón en un partido y en otro no ha tenido. Ha tenido pinta de mucha suerte en los dos encuentros".