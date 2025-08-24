La desafortunada patada en la cabeza de Mapi León a Charlyn Corral en un amistoso que se ha vuelto viral

El FC Barcelona venció este sábado a una selección de figuras de la liga femenina del fútbol mexicano en una tanda de penaltis que ganó 3-4, para llevarse la primera edición del Duelo de Estrella de la competición del país latinoamericano.

El partido amistoso terminó con un empate de 2-2 en el tiempo regular, en el que por el Barcelona marcaron la noruega Graham Hansen y Aitana Bonmatí; mientras que la portuguesa Stephanie Barreiro y la española Irene Guerrero convirtieron por las mexicanas.

Sin embargo, por lo que se ha vuelto viral el encuentro ha sido por un lance entre Mapi León, defensa del Barcelona, y Charlyn Corral, una de las estrellas del combinado azteca. Ambas se vieron las caras en España cuando la delantera militaba en Levante y Atlético de Madrid y volvieron a hacerlo en el amistoso.

Corría minuto 15 cuando ambas cuerpearon disputando un balón, la defensa española se fue al suelo y levantó la pierna mientras caía golpeando en la cabeza a una Charlyn Corral que sufrió un corte en la frente tras el impacto y no pudo seguir en el partido teniendo que recibir atención médica. A la jugadora española en todo momento se preocupa por su rival y se la ve bastante afectada por lo sucedido. Sin embargo, la acción ha abierto un debate en las redes sociales entre los que defienden que todo fue fortuito y los que aseguran que Mapi León sube intencionadamente la pierna.