La reacción de Carlos Alcaraz tras conocer la surrealista cifra que ha pagado un fan por una carta firmada: "No lo entiendo"

Carlos Alcaraz lleva prácticamente una semana en Estados Unidos para disputar el US Open. Primer tuvo que disputar el torneo mixto donde debutó con derrota formando pareja con Emma Raducanu. Desde ese día, el murciano está en la ciudad neoyorquina para cumplir con todas sus obligaciones con los patrocinadores.

De hecho, en un acto con la marca de raquetas con la que juega Carlos Alcaraz, Babolat, le contaron que un seguidor había pagado una cifra realmente alta por una carta firmada por él después de ganar en Indian Wells en 2024.

Lo cierto es que aunque Carlitos intentó adivinar al cifra, no fue capaz: "30.000, 70.000, 150.000.... 250.000". Aunque cuando escuchó que su fan había pagado 222.000 dólares no fue capaz de comprenderlo: "Gracias, pero no lo entiendo que una carta mía valga tanto".