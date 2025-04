La opinión de Rakitic sobre Gavi para acallar a sus críticos: "Yo, al ping-pong"

El día del Barcelona-Dortmund de Liga de Campeones aún coleaba la reacción de Gavi en rueda de prensa cuando un periodista le mencionó lo que piensan los críticos que ponen en duda que el centrocampista no es buen futbolista.

Gavi resolvió la polémica con un "no tienen ni p*** idea", una reacción que no pasó desapercibida y que provocó, por ejemplo, esta respuesta de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, con la idea de que el jugador sepa convivir con las opiniones de los 'haters' sin que le influya lo más mínimo.

X - BARCELONA Gavi, durante un encuentro con el Barcelona

Por ese motivo, Manolo Oliveros, mientras narraba el duelo entre Barça y Dortmund en Tiempo de Juego, optó por preguntarle a Ivan Rakitic si había visto el lance.

Rakitic resolvió rápidamente la polémica

La reacción del futbolista croata fue clara y contundente, a favor de Gavi: "A mí me encanta", comentó antes de precisar que es fan "sobre todo, de los chicos con muchísimo carácter y con una opinión muy clara. Eso ya enseña mucho de la fuerza mental que tienen".

Y al margen de la discusión posible sobre si Gavi es o no, ahora mismo, un jugador de máximo nivel, para Rakitic "es un espectáculo. Y Gavi, siempre en mi equipo. Si dicen que no sabe jugar al fútbol, entonces yo, al ping-pong a partir de ahora".

Cordon Press Gavi, en el partido ante el Rayo Vallecano

Helena Condis recordó que a Gavi, en el momento en que le llamó Luis Enrique para ir a la selección, hubo gente que criticó que esa llamada se dio porque su representante era el mismo que del entonces seleccionador.

Paco González recuerda que, en ese momento, criticó que fuera con la selección española habiendo jugado prácticamente nada en Primera División, "pero yo no he oído a nadie normal decir que no sepa jugar al fútbol. Creo que con la pregunta le pusieron el trapito y el hombre entró", valoró el director de Tiempo de Juego.

Además, hubo cierto debate sobre el origen de dichas críticas: "Es que a lo mejor lo ha dicho un 'tío' en Twitter y en las salas de prensa hay muchas preguntas" tendenciosas del estilo "¿qué te parece los que dicen...?".

En el partido frente al Dortmund, para calmar más aún al futbolista, se retiró en el minuto 74 con una ovación del público de Montjuic.