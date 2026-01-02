El Eibar remonta a un Mirandés en inferioridad numérica

El Eibar sumó este viernes tres importantes puntos ante el colista, el Mirandés, al que hunde aun más en esta posición, tras remontar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba en la primera mitad (2-1).

Con este resultado los armeros se alejan un poco de la zona de peligro en la que han estado inmersos en las pasadas jornadas.

El partido comenzó con unos primeros minutos de tanteo y con poca profundidad. En el 7 Bautista trató de romper la inercia con una serie de recortes y un disparo flojo que acabó en las manos de Nikic.

Pocas ocasiones y en estos primeros compases del encuentro como tónica definitoria para ambos equipos.

Pero paradójicamente el gol llegó pronto, tras una jugada a balón parado en el minuto 14 que acabó en el primer tanto del Mirandés, conseguido de cabeza por Pica, en el primer acercamiento de los burgaleses al área local. La asistencia fue de Bauza, que fue el encargado de lanzar el saque de esquina.

La decoración del encuentro cambiaba por completo a partir del primer cuarto de hora. El Mirandés creció tras el gol y poco después Petit volvió a intentarlo con un remate que no prosperó. El Eibar estaba en pleno desconcierto. En el minuto 22 Carlos Fernández volvió a llevar peligro para el Mirandés con un tiro desde lejos.

Los armeros trataron de reaccionar y en el minuto 23 un tiro de Mada se fue afuera por poco al rozar el poste derecho en la primera clara ocasión del Eibar. Pero el Mirandés no se arredraba y nuevamente Carlos Fernández empalmó un tiro lejano que se fue alto.

Los armeros trataron de lanzarse hacia adelante, pero el Mirandés se defendía con orden. En los minutos finales del primer período Bautistra obligó a intervenir al guardameta del Mirandés con un buen remate desde dentro del área.

Pero el cuadro visitante no se rendía y en el minuto 44 un tiro desde el centro del área de Thiago volvió a llevar peligro y Magunagoitia tuvo que detener el peligroso disparo que iba con intención de gol

El Eibar trató de salir con mayor intensidad en la segunda mitad, pero el entramado defensivo del Mirandés hacía muy difícil que pudieran ir hacia adelante con peligro.

Sin embargo una buena combinación en el minuto 54 acabó con una cesión inmejorable dentro del área de Corpas para Álvaro Rodríguez, quien con su pie derecho colocó muy bien el balón fuera del alcance de Nikic, marcando así el gol del empate.

El tanto espoleó los ánimos del Eibar. La situación aún se le puso más favorable tras la expulsión de Petit por una dura entrada sobre Álvaro Rodríguez. El Mirandés se quedaba con uno menos cuando todavía quedaba media hora por delante.

En el minuto 64 Mada lo intentó desde lejos con un disparo que se fue muy alto. En los minutos finales el Eibar trató de embotellar dentro de su área al Mirandés, buscando jugadas a balón parado con saques de esquina, en busca de consumar la remontada.

En el minuto 80 hubo una nueva oportunidad para Mada con un centro que se envenenó y obligó a Nikic a mandar a córner el balón.

Pero fue en el minuto 82 cuando llegó la jugada decisiva del encuentro. El árbitro señaló de manera rigurosa penalti por agarrón de Martín Pascual dentro del área a Martón. Lo lanzó el propio Martón que marcó el segundo tanto armero con un disparo bajo y ligeramente escorado al lado derecho, que sorprendió a Divik quien se lanzó al lado contrario.

En el 89 Martón a bocajarro estuvo a punto de meter el segundo de su cuenta particular y el tercero, pero Nikic salvó su disparo.

Ya en la prolongación el colegiado expulsó a Arbilla, devolviendo la igualdad numérica sobre el terreno, pero ya quedaba muy poco y el Mirandés no pudo aprovecharla y se tuvo que conformar con una derrota por la mínima.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Eibar: Magunagoitia. Álvaro Rodríguez (Hugo García, m.67), Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla, Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Javi Martínez, m.81), Mada (Magunazelaia, m.81), Guruzeta (Javi Martón, m.67), Corpas y Bautista (Olaetxea, m.85).

1 - Mirandés: Nikic, Novoa (Martín Pascual, m.67), Pica (Cardero, m.87), Córdoba, Medrano, Tamarit, Bauza, Thiago, Pablo Pérez (Alberto Mari, m,87), Petit y Carlos Fernández.

Goles: 0-1, m.14. Pica. 1-1. m.54. Álvaro Rodríguez. 2-1, m.84, Martón de penalti

Arbitraje: El colegiado Alonso de Ena del Comité Aragonés. En el minuto 58 amonestó a Petit y a Guruzeta. Tras una revisión del VAR el árbitro cambió su decisión y mostró la roja a Petit que fue expulsado. En el 63 amonestó a Carlos Fernández. En el 69 amonestó a Marco Moreno, que se perderá el próximo encuentro por acumulación de cartulinas amarillas. En el minuto 81 amonestó a Martín Pascual y en el 82 a Iker Córdoba. En el 94 expulsó a Arbilla por roja directa,

Incidencias: Tarde fría, húmeda y con temperatura baja en Ipurua. La cercanía de Miranda de Ebro pobló las gradas armeras, con una importante representación de aficionados burgaleses. En total hubo 4.648 asistentes al Estadio de Ipurua.