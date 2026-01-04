Xabi Alonso defiende a Vinicius tras recibir una pitada del público del Bernabéu al ser cambiado frente al Betis: "Vinicius es maduro"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, defendió al brasileño Vinícius Junior después de que su jugador fuese silbado por segundo partido consecutivo por la afición del Santiago Bernabéu cuando fue sustituido, y aseguró que "va a ser muy importante", convencido de que su estadio "le va a aplaudir" de nuevo.

"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", analizó.

Preguntado directamente por los silbidos que recibió nuevamente Vinícius, tras una buena primera parte en el momento de ser cambiado en la segunda, y sobre si pedía al madridismo que no pite al brasileño, Xabi Alonso pidió unidad y confianza.

"Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos par apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda", manifestó en rueda de prensa.