La odisea de un seguidor del Sporting, que se ha recorrido más de mil kilómetros para ver a su equipo en Ceuta: "Y lo peor es la vuelta..."

El Sporting de Gijón juega en la tarde de este sábado su segundo compromiso de Segunda División ante el Ceuta. De la ciudad asturiana hasta Ceuta hay un total de 1051 kilómetros que se han de hacer pillando todo tipo de transportes. Pues bien, hasta 250 aficionados del Sporting se han ido hasta Ceuta para ver a su equipo. En el Tiempo de Juego de la Cadena COPE, Paco González habló con Jaime Peláez, uno de las personas presentes en el Estadio Alfonso Murube.

El joven gijonés de 20 años habló primero de como fue el viaje: "Hace 22 horas que salí de Gijón. Primero salí de Gijón en Alsa dirección Sevilla a las ocho de la tarde. Llegué a Sevilla a las siete y media de la mañana. Una vez en Sevilla estuve haciendo turismo durante cinco horas para después pillarme un blablacar hasta Algeciras para finalmente pillarme el ferry hasta Ceuta."

Acto seguido reveló lo difícil que va a ser emprender el viaje de vuelta a Gijón: "Lo peor es la vuelta de mañana porque no hay Alsa hasta Madrid y yo por lo menos salgo de aquí en un ferry a las once de la mañana. Después me tocará pillar un tren de Algeciras hasta Antequera, otro hasta Córdoba, otro hasta Madrid y finalmente uno hasta Gijón a las seis y media de la mañana."

Ante esta situación, Paco González, a pesar de ser aficionado del Real Oviedo, tuvo buenas palabras para una afición como la del Sporting de Gijón que se recorre España entera por un único motivo: "Ya sabes que soy del Oviedo, pero he de decir que sois ejemplares. Esto es querer a un equipo de verdad."