Ochieng y Fraga dan la primera victoria a la Real Sociedad B ante el Zaragoza

Un gol del keniano y las paradas del guardameta español dieron el triunfo al filial txuri-urdin ante un Zaragoza frustrado en su estreno liguero.

La Real Sociedad B celebrando su victoria ante el Real Zaragoza

@LAILGA

Agencia EFE

 La Real Sociedad B, en su año de retorno a la Segunda División, amargó el debut de un Zaragoza que cayó con un gol del nigeriano Job Ochieng en el primer tiempo y con las intervenciones del meta Aitor Fraga en el segundo.

El análisis del partido

Dos propuestas claramente ofensivas coincidieron en el Reale Arena, para convertir la primera parte en una ida y vuelta continuo en ambas áreas y algunas opciones para que tanto la Real B como el Zaragoza se hubieran podido ir con ventaja a vestuarios.

Los maños la tendrían en un saque de falta de Aketxe que detuvo bien posicionado Fraga para evitar problemas a los realistas y también estuvo entonado el guardameta debutante en la categoría, Adrián Rodríguez, que se esforzaría con acierto para evitar el gol de Gorosabel mediada la primera mitad.

Job Ochieng celebrando el gol ante el Real Zaragoza

@LALIGA

No tendría la misma fortuna en el tanto que sirvió al final para dar el triunfo al filial txuri urdin cuando, con un Zaragoza con 10 jugadores en el campo, un balón recuperado por los locales y un pase de excelencia de Gorosabel habilitó al keniano Ochieng sólo ante Adrián Rodríguez para definir de maravilla con una gran vaselina.

El Zaragoza comenzó a desesperarse a medida que transcurría el encuentro y comprobar que no podía con el ímpetu de su bisoño rival, al que dominó durante buena parte del segundo período de forma infructuosa para sus intereses.

