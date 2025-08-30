Oblak: "Es culpa nuestra, deberíamos hacerlo mejor y hacer mucho más"

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, hizo autocrítica tras el empate contra el Alavés (1-1), consideró que su equipo debería "hacerlo mejor y mucho más" en los partidos para haber sumado más puntos, admitió la preocupación "cuando las cosas no salen" y calificó como "increíble" lo que le está pasando al conjunto rojiblanco en este inicio de Liga.

"Otra vez no hemos ganado, sin puntos necesarios. Qué voy a decir… Podemos hablar de jugar mejor o no sé qué, pero no hay puntos, no tenemos los puntos que deberíamos tener y es por culpa nuestra. ¿Por qué el balón no entra? ¿Por qué el balón de ellos sí entra? Deberíamos hacerlo mejor y hacer más. No lo hemos hecho. De dos puntos en tres partidos no se puede decir mucho más", valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

Oblak consideró "normal" estar "preocupado" cuando "las cosas no salen". "No es lo que queríamos dos puntos. El sabor es malo, de enfado. Es que es increíble que nos esté pasando lo que nos está pasando. Deberíamos hacerlo mejor y hacer mucho más. Deberíamos tener más puntos. Y es culpa nuestra. No podemos hablar de lo que estamos demostrando, porque los puntos no están. Mal por parte nuestra", abundó.

El guardameta, al mismo tiempo, esperó la recuperación del aficionado que sufrió un problema de salud en la grada. "Espero que la persona que le ha pasado eso va a estar bien y se va a recuperar. Lo primero es la salud y espero que sólo sea un susto muy grande y va a estar todo bien. Que se recupere cuanto antes", dijo Oblak.