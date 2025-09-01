Nico González, noveno fichaje del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid y la Juventus han llegado a un acuerdo para la cesión de Nico González. El centrocampista defenderá la camiseta rojiblanca durante la temporada 2025/26. Se trata de un préstamo con una opción de compra obligatoria, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, alguna bastante complicada.

Nico Gonzalez ha desarrollado una destacada carrera en el fútbol profesional desde su debut con Argentinos Juniors. En 2018 dio el salto a Europa y fichó por el VfB Stuttgart, donde sumó 79 partidos y 23 goles, desempeñando un papel clave en la liga alemana. En 2021 recaló en la Fiorentina, donde consolidó su presencia en el fútbol italiano con 125 partidos y 38 goles en todas las competiciones. Su fichaje por la Juventus llegó en la temporada 2024/25. En el conjunto turinés disputó 40 partidos oficiales en todas las competiciones, anotando 5 goles.

A nivel internacional, Gonzalez ha representado a la selección mayor de Argentina en 41 ocasiones, con un registro de 6 goles hasta la fecha. En su palmarés con la albiceleste figuran dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima en 2022.