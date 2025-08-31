Optimismo en el Atlético con la llegada de Nico González

El Atlético de Madrid no ha empezado nada bien la temporada. Los de Simeone han sumado solo dos puntos en las primeras tres jornadas y han decidido seguir reforzando un equipo al que ya han llegado este verano Baena, Ruggeri, Pubill, Raspadori, Johnny Cardoso, Hancko y Almada. El próximo en la lista puede ser otro argentino: el extremo derecho Nico González.

Según ha informado Antonio Ruiz en Tiempo de Juego, son muy optimistas dentro del club y del vestuario con su incorporación. Si no se tuercen las negociaciones, que llevan varios días en marcha, la llegada del futbolista de la Juventus sería en calidad de cedido con opción de compra obligatoria. Pero esta solo se llevaría a cabo si se cumplen una serie de variables y objetivos.

El club rojiblanco tiene que tener en cuenta, también, el límite salarial que le queda dentro del Fair Play Financiero. Si este fuera superado, tendría que dar salida a un jugador para hacer hueco a Nico González y que podría ser Javi Galán. La Juventus ya tiene al recambio del jugador y ha firmado al extremo Edon Zhegrova del Lille.