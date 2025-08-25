Un nadador ruso desaparece durante una competición en el Bósforo

El nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, desapareció en el estrecho de Estambul durante la 37ª prueba de natación internacional del Bósforo disputada el domingo, informó este lunes la agencia estatal turca Anadolu.

La Autoridad Portuaria de Estambul inició las operaciones de búsqueda en la mañana del domingo, después de haber sido notificadas de que Svechnikov no había llegado a la meta y por lo tanto no había completado la carrera, en la que participaron 2.820 nadadores.

Svechnikov llegó a Estambul el sábado y se registró en un hotel del distrito de Beyoglu, en la parte europea del país, según aseguró la agencia.

La prueba, que se disputó sobre una distancia de 6,5 kilómetros, fue organizada este año por el Comité Olímpico Nacional de Turquía (TMOK) y contó con la participación de nadadores de 81 países, de los que Svechnikov fue el único que no llegó a la meta.