Muere a los 33 años un excompañero de Pau Gasol en los Lakers

El exjugador estadounidense de la NBA Darius Morris, excompañero de Pau Gasol y Kobe Bryant en Los Angeles Lakers, ha sido encontrado muerto en el área metropolitana de Los Ángeles (Estados Unidos), aunque no han trascendido los motivos del fallecimiento del deportista de 33 años.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido y amado hijo, Darius Aaron Morris. Durante este tiempo, su familia pide que por favor respeten sus deseos de privacidad", señaló su familia en un comunicado. "Estamos desconsolados por el fallecimiento de Darius Morris", escribió en X Los Angeles Lakers.

We are heartbroken by the passing of Darius Morris ?? pic.twitter.com/jkTs2VrKb6