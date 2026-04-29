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Mourinho cierra la puerta al Real Madrid: "Mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions"
En una entrevista le han preguntado si podría marcharse al Real Madrid o a la Juventus y Mourinho ha sido categórico negándolo.
Agencia EFE
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El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este miércoles en una entrevista con el diario italiano Il Giornale que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las 'Águilas' a la Liga de Campeones, en medio de rumores que hablan sobre su posible vuelta al Real Madrid.
"No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la 'Champions'", respondió el técnico portugués al ser consultado sobre si su futuro podría incluir un regreso al Real Madrid o, eventualmente, un paso por la Juventus.
El Benfica ocupa la segunda posición de la liga portuguesa con tres puntos de ventaja sobre el Sporting de Lisboa, que tiene un partido menos, ambos en plena lucha por un puesto en la Liga de Campeones. El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, equipo que el entrenador portugués ya dirigió entre 2010 y 2013.
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