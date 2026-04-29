Cargas policiales y gas pimienta en la previa del Atlético - Arsenal

La previa del partido de ida de semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal ha estado marcada por los altercados en los aledaños del estadio Metropolitano. A pesar de que la llegada del autobús del equipo rojiblanco se ha producido con normalidad y bajo un fuerte dispositivo policial, los incidentes han estallado justo después, cuando un grupo de aficionados de la afición rojiblanca ha comenzado a lanzar objetos contra los agentes.

La policía ha respondido a los lanzamientos de latas de cerveza y piedras con el uso de gas pimienta, lo que ha provocado momentos de gran tensión. Varios de los periodistas que cubrían la llegada del equipo se han visto atrapados en medio de los disturbios, entre ellos Javi Gómez, de Tiempo de Juego.

EFE Recibimiento de los seguidores del Atlético de Madrid al autobús del equipo en los exteriores del Metropolitano.

Atrapados en medio del caos

El propio periodista ha sido uno de los afectados, sufriendo los efectos del gas y recibiendo el impacto de una piedra. "La policía ha respondido con gas pimienta, y a la gran mayoría de los periodistas nos ha tocado en medio", ha explicado Gómez. El reportero ha descrito una situación muy incómoda, con "carrasperas de garganta" y "llorera".

Además, ha confirmado haber recibido un golpe con uno de los objetos lanzados: "alguna piedra que hemos rematado de cabeza en el primer palo". Afortunadamente, ha asegurado que se encuentra bien a pesar de lo ocurrido, aunque ha detallado las consecuencias de la exposición al gas pimienta.

EFE MADRID, 29/04/2026.- Efectivos de policía montada escoltan al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al estadio Metropolitano, momentos antes del partido que enfrenta al Atlético de Madrid y al Arsenal, correspondiente a la ida de semifinales de la Liga de Campeones. EFE/Rodrigo Jiménez

Un despliegue policial sin precedentes

Javi Gómez ha destacado el enorme despliegue de seguridad, con "más policía nacional y municipal que nunca, más vallas y más cintas de la policía de protección que nunca, más caballos que nunca". Sin embargo, este dispositivo no ha impedido que, una vez el autobús se encontraba en el interior del parking, la situación se descontrolara.

El periodista ha señalado que no puede "asegurar si la afición del Atlético de Madrid ha empezado a tirar piedras o la policía ha empezado a cargar", pero ha confirmado que los incidentes han involucrado a seguidores rojiblancos. Todo ello en un ambiente que, hasta ese momento, había sido de "paz entre aficiones" y "tranquilidad".