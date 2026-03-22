El Mirandés remonta en los minutos finales y deja de ser colista

Los futbolistas del Mirandés celebrando el gol de la victoria contra el Real Valladolid

El Mirandés se llevó un partido de carácter ante el Real Valladolid tras imponerse 2-1 en Anduva, en un encuentro en el que se adelantó el Valladolid, pero en el que el conjunto jabato no dejó de creer y terminó dando la vuelta al marcador para seguir creyendo en una salvación que está a 9 puntos.

El choque arrancó con susto para los locales y el partido entró en una fase de ida y vuelta hasta que el Valladolid encontró premio a balón parado en un centro de Chuki y remate de Latasa para poner el 0-1 y silenciar momentáneamente Anduva.

Aun así, el Mirandés no se descompuso y antes del descanso llegó el empate en un centro medido de Tamarit y cabezazo de Unax al fondo de la red.

El segundo tiempo arrancó con contratiempos para ambos equipos. Marcos André tuvo que retirarse lesionado y poco después también Unax abandonó el terreno de juego tras un duro choque.

El Valladolid dio un paso adelante tras el descanso, dominando por momentos y Chuki volvió a intentarlo, pero Juanpa respondió con seguridad. También lo probó Sergi Canós, aunque su disparo se marchó desviado.

El Mirandés resistía y también generaba, de hecho Rafael Bauzà estuvo cerca de adelantar a los suyos, pero Aceves firmó una gran parada para mantener el empate.

La igualdad del partido se rompió definitivamente en el minuto 84. Bauzà filtró un gran balón al espacio y Carlos Fernández definió con una sutil picada para hacer el 2-1.

El Valladolid se volcó en busca del empate en el añadido, pero volvió a aparecer Juanpa, que incluso salvó con la cara un remate a bocajarro tras centro lateral y, aunque el Mirandés aún pudo ampliar la ventaja, Ali Houary no encontró portería en un mano a mano claro y el encuentro terminó a favor de los locales.

FICHA DEL PARTIDO:

2.- Mirandés: Juanpa, Tamarit, Juan Gutiérrez, Cabello, Fer Medrano, Diego Sia (Ali Houary min 67), Bauzà, Javi Hernández (Martín Pascual min 88), Selvi Clua, El Jebari (Pablo Pérez min 67), Unax del Cura (Carlos Fernández min 49).

1.- Real Valladolid: Álvaro Aceves, Alejo (Michelin min 85), Ramón Martínez, Pablo Tomeo, Garriel (Clerc min 67), Chuki, Ponceau (Meseguer min 85), Juric, Sergi Canós (Erlien min 87), Marcos André (Peter min 46), Latasa.

Goles: 0-1 M.23: Latasa. 1-1 M.45: Unax del Cura. 2-1 M.84: Carlos Fernández.

Árbitro: Carlos Muñiz (comité aragonés). Amonestó por los locales a Fer Medrano (min 59) y por los visitantes a Ramón Martínez (min 77), Peter (min 90+9).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 de Segunda División celebrado en el Estadio de Anduva ante 3.127 espectadores.