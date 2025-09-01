El Mirandés estrena su casillero en Los Cármenes

El Mirandés logró este domingo sus primeros puntos de la temporada al ganar en el Nuevo Los Cármenes por 1-2 al Granada, que se mantiene colista tras sufrir tres derrotas en el inicio del campeonato y que por tercer partido seguido jugó casi toda la segunda parte en inferioridad numérica, esta vez al ser expulsado Pere Haro.

Granada y Mirandés firmaron una primera parte de alternativas y con momentos para los dos equipos en la que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia, mostrando ambos equipos, que no tiraron a puerta, los motivos por los que alcanzaron la tercera jornada con cero puntos en la clasificación.

Una jugada individual de Jorge Pascual cerrada con un mal remate fue la acción más destacada de los locales, mientras que los visitantes vieron como el VAR les anuló el gol que celebraron en el minuto 43 por mano de Rafa Bauza tras un remate de Álex Cardero que acabó en la red de Luca Zidane.

La segunda parte empezó con una jugada clave, ya que Pere Haro hizo una falta a Carlos Fernández cuando iba a rematar dentro del área y la acción se saldó con penalti y expulsión. Marcó el propio Carlos Fernández, ex del Granada, el 0-1 en el minuto 49 al transformar la pena máxima. Los rojiblancos jugaron con diez hombres hasta el final.

El Granada reaccionó bien y cercó la portería rival. Superada la hora de juego le pitaron un penalti a favor por falta de Rafa Bauza sobre Pablo Sáenz que fue anulado por la colegiada Marta Huerta tras consultar el VAR.

Con el Granada jugando sus mejores minutos de la temporada pese a la inferioridad, el propio Pablo Sáenz, en el minuto 73, empató el partido al rematar dentro del área un centro del senegalés Souleymane Faye.

El Mirandés no se achicó y se fue a por el triunfo, rozando el 1-2 Álex Cardero y Toni Tamarit con sendas ocasiones antes de que firmara el gol de la victoria el uruguayo Gonzalo Petit con un sensacional cabezazo tras un saque de banda en el minuto 85.

ficha del partido

Granada: Luca Zidane; Pau Casadesús, Manu Lama, Oscar, Pere Haro; Sergio Ruiz (Weissman, m.95), Trigueros (Alemañ, m.57), José Arnaiz (Rodelas, m.57), Fayé; Pascual (Pablo Sáenz, m.57) y Bouldini (Hormigo, m.84).

Mirandés: Nikic (Juanma, m.46); Juan Gutiérrez, Postigo, Martín (Tamarit, m.67), Córdoba, Medrano; Bauza (Thiago, m.67), Barea; Varela, Álex Cardero (El Jebari, m.83) y Carlos Fernández (Petit, m.76).

Goles: 0-1, m.49: Carlos Fernández, de penalti. 1-1, m.73: Pablo Sáenz. 1-2, m.85: Petit.

Árbitro: Marta Huerta (C. Canario). Expulsó con roja directa a Pere Haro (m.48). Mostró cartulina amarilla a los locales Pere Haro (m.36) y Bouldini (m.76) y a los visitantes Córdoba (m.28) y Bauza (m.51)

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.815 espectadores, según cifra oficial.